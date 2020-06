Den Sparmaßnahmen beim Autozulieferer Aumann fällt der kleinste Produktionsstandort des Konzerns zum Opfer. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Vorstand beschlossen, den Betrieb des Standortes Hennigsdorf bei Berlin einzustellen. 65 Arbeitsplätze seien davon betroffen. Die dortige Produktionseinheit habe zuletzt einen Umsatz von rund 11 Millionen Euro erzielt und das Konzernergebnis deutlich belastet.

Leoni lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 23. Juli

Der Autozulieferer Leoni hat das Datum für die Hauptversammlung auf den 23. Juli festgelegt. Die Versammlung finde rein virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre statt, teilte die Leoni AG mit. Das Unternehmen hatte die ursprünglich für den 7. Mai 2020 geplante Veranstaltung Mitte März wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen zunächst unbestimmten Termin verschoben.

Apple könnte eigene Chips in Macs beim WWDC ankündigen - Bericht

Apple könnte laut einem Medienbericht noch im Juni Pläne für eigene Hauptprozessoren in den Mac-Computern ankündigen. Derzeit verwendet Apple in den Macs noch von Intel hergestellte Prozessoren. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bereitet Apple gerade seine jährliche WWDC Worldwide Developers Conference vor, die am 22. Juni virtuell startet.

Boeing mit weiteren 737-Max-Stornierungen im Mai - Aufträge für Frachter

Der gepeinigte Flugzeughersteller Boeing musste im Mai mehr Stornierungen als Aufträge verbuchen. Immerhin konnte der Konzern im Bereich Frachtflugzeuge Aufträge an Land ziehen.

IPO/Vroom mit euphorischen Börsendebüt - Aktie plus 85%

Der Online-Gebrauchtwagenverkäufer Vroom hat ein starkes Börsedebüt erzielt. Die Aktie des US-Konzerns kletterte am ersten Handelstag über 85 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. Das Unternehmen, das wegen der starken Nachfrage das Volumen des Angebots erhöht hatte, wird danks des Kurssprungs aktuell an der Börse mit über 4,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

