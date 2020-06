Die Aktionäre der Brenntag AG haben auf der Hauptversammlung am Mittwoch die Umwandlung des Unternehmens in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) abgesegnet. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde mit 99,87 Prozent des anwesenden stimmberechtigten Kapitals verabschiedet.

Pfeiffer Vaccum ändert Führungsstruktur, bestellt CEO-Nachfolgerin

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology ändert seine Vorstands- und Geschäftsführungsstruktur zum 1. Januar 2021. Der Vorstand soll dann nur noch aus zwei Personen gebildet werden, nämlich dem CEO und dem COO.

Flixbus fährt in Deutschland 30 weitere Ziele an

Nach den massiven Beschränkungen in der Corona-Krise vergrößert das Fernbus-Unternehmen Flixbus seine Angebot in Deutschland weiter. Die seit knapp zwei Wochen erneut angefahrenen rund 50 Ziele in der Bundesrepublik werden seit Mittwoch um rund 30 weitere ergänzt, wie das Unternehmen mitteilte. Erste internationale Verbindungen von und nach Deutschland sollen demnach ab dem 18. Juni in das Streckennetz aufgenommen werden.

ZF Friedrichshafen muss im Dieselskandal 42,5 Mio Euro zahlen

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen ist wegen mangelhafter Produktprüfung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte am Mittwoch eine Geldbuße von 42,5 Millionen Euro wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht.

ABB-Chef prognostiziert schwierige Quartale

ABB-Chef Björn Rosengren hat die Aktionäre des Schweizer Industriekonzerns auf schwierige Zeiten eingestimmt. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie und der Rückgang der Ölpreise dürfte das Geschäft in den kommenden Quartalen belasten, sagte er in einem Investoren-Webcast.

Just Eat Takeaway bestätigt Gespräche mit Grubhub

Eine Übernahme des US-Essenslieferdienstes Grubhub durch den niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway rückt näher. Das Unternehmen aus Amsterdam bestätigte die Gespräche mit Grubhub über eine Übernahme in einem rein aktienbasierten Deal.

J&J beginnt Studie für Covid-19-Impfstoff früher als geplant

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) kommt mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff schneller voran als geplant. Wie der Konzern mitteilte, beginnt die Studie der Phase 1/2a bereits in der zweiten Julihälfte.

Starbucks will wegen Corona Mitnahmegeschäft beschleunigen - 3Q-Verlust

Starbucks erwartet für das dritte Geschäftsquartal coronabedingt einen Verlust und substanzielle Umsatzrückgänge. Die Kaffehauskette will die Geschäftsentwicklung in der Corona-Pandemie zum Anlass nehmen, die Transformation zu mehr Convenience- und Mitnahmegeschäft im US-Geschäft in den kommenden 18 Monaten zu beschleunigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 12:58 ET (16:58 GMT)