Renault-Präsident Jean-Dominique Senard schließt eine Verstaatlichung des kriselden Autobauers aus. Senard sagte vor einem parlamentarischen Ausschuss in Frankreich, eine Verstaatlichung des Unternehmens stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung und fügte hinzu, dass der Anfang des Monats bewilligte Staatskredit von 5 Milliarden Euro dem Konzern helfen werde, die Monate Juni und Juli zu überstehen. Renault werde das Darlehen zurückzahlen, solange der Plan, die Fixkosten um mehr als 2 Milliarden Euro zu senken, nicht "völlig scheitert", sagte er.

Fusion von Fiat Chrysler und PSA droht vertiefte EU-Untersuchung

Der geplanten Fusion des US-italienischen Autobauers Fiat Chrysler mit der französischen Opel-Mutter PSA droht eine vertiefte Prüfung durch die EU-Kommission: Die beiden Konzerne ließen in der Nacht zu Donnerstag eine Frist verstreichen, in der sie Stellung zu Wettbewerbsnachteilen durch ihre Fusion in der Nutzfahrzeug-Sparte abgeben sollten. Nach Angaben aus Kreisen gilt es nun als wahrscheinlich, dass die Kommission nächsten Mittwoch eine vertiefte Prüfung zu den Fusionsplänen ansetzt.

Schweizer Börse Six kann spanische Bolsas y Mercados übernehmen

Die Schweizer Börse Six hat die Übernahme der spanische Bolsas y Mercados (BME) in trockenen Tüchern. Die Annahmequote der Offerte habe bei 93,16 Prozent gelegen, teilten die Schweizer am Donnerstagnachmittag mit. Bedingung der Six für einen Abschluss der Übernahme war eine Andienung von mindestens 50 Prozent plus einer Aktie.

