Siemens will zusammen mit dem auf Kundenbeziehungsmanagement spezialisierten US-Softwareunternehmen Salesforce ein Programmpaket für sichere Arbeitsumgebungen anbieten. Vereinbart wurde dazu eine strategische Partnerschaft. Geplant sind Lösungen für eine coronagerechte Büronutzung, die von berührungslosen Mitarbeiterzugängen bis zu einem umfassenden Belegungsmanagement für Schreibtische und Räume reichen, wie es in einer Mitteilung von Siemens heißt.

Ex-Wirecard-Chef Braun kommt gegen Millionen-Kaution frei

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der von einem Finanzskandal erschütterten Wirecard AG kommt zunächst auf freien Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, hat die Ermittlungsrichterin den Haftbefehl gegen Markus Braun unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ein Haftbefehl werde zur Sicherung des Hauptverfahrens nicht als erforderlich angesehen, zumal sich Braun selbst gestellt habe.

Scholz: Fall Wirecard in "höchstem Maße besorgniserregend"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält angesichts des besorgniserregenden Bilanzskandals beim Zahlungsdienstleisters Wirecard Änderungen an regulatorischen Vorschrift für notwendig. Auch kritisierte er die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beim dem bayerischen Unternehmen.

LEG Immobilien will 800 Millionen Euro am Finanzmarkt einsammeln

Mit neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen will sich die LEG Immobilien AG rund 800 Millionen Euro frisches Geld zur Finanzierung der jüngsten Akquisitionen besorgen. Bis zu 2,37 Millionen neue Aktien werden dazu im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ab sofort institutionellen Investoren zum Kauf angeboten, wie der Wohnimmobilienkonzern aus Düsseldorf mitteilte.

Ahlers weitet Verlust im ersten Halbjahr während Corona-Lockdown aus

Der Herrenbekleidungshersteller Ahlers hat im zweiten Geschäftsquartal während des Corona-Lockdowns signifikante Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Im ersten Halbjahr weitete der Konzern mit Marken wie Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern und Pioneer den Verlust aus, erachtet seine Finanzposition aber als solide.

Billigflieger Sunexpress Deutschland wird abgewickelt

Der Urlaubsflieger Sunexpress Deutschland wird abgewickelt. Der Flugbetrieb werde in Kürze eingestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Sunexpress ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines - der türkische Ableger, ebenfalls mit Namen Sunexpress, fliegt weiter. Von der Abwicklung betroffene Passagiere werden größtenteils automatisch umgebucht.

Corona-Infektionen auch bei Mitarbeitern von Schlachthof in Niedersachsen

Auch in einem Schlachthof im niedersächsischen Wildeshausen gibt es Corona-Infektionen unter Beschäftigten. Wie ein Sprecher des Landkreises Oldenburg am Dienstag mitteilte, fielen im Zuge einer Reihentestung der Mitarbeiter 23 von bislang 50 Tests positiv aus. Am Mittwoch sollen die Corona-Tests aller 1100 Beschäftigten an dem Standort der PHW-Unternehmensgruppe demnach fortgesetzt werden.

Amazon will zwei Milliarden US-Dollar in Klimaschutz investieren

Der Onlineversandhändler Amazon will zwei Milliarden US-Dollar in den Klimaschutz investieren. Mit Hilfe des Climate Pledge Funds sollen die Bemühungen von Startups und anderen Firmen in verschiedenen Bereichen unterstützt werden, um "den Übergang zu einer CO2-emissionsfreien Wirtschaft zu erleichtern", wie es in einer Erklärung des Konzerns am Dienstag hieß.

Erfolg für Kartellamt im Streit mit Facebook vor dem BGH

Das Bundeskartellamt hat im Rechtsstreit mit dem Online-Netzwerk Facebook um die Verarbeitung von Nutzerdaten einen Erfolg vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erzielt. Der Kartellsenat des BGH bestätigte am Dienstag die Anordnung der Behörde, dass Daten unter anderem von konzerneigenen Diensten wie Whatsapp ohne Einwilligung der Nutzer nicht für das Facebook-Profil verarbeitet werden können. Dieses Verbot darf demnach vom Kartellamt durchgesetzt werden.

Mastercard kauft Datendienst Finicity für 825 Mio Dollar

Der Kreditkartenkonzern Mastercard verstärkt sich mit dem Finanzdatendienstleister Finicity. Wie der Konzern mitteilte, zahlt er für Finicity 825 Millionen US-Dollar. Die Transaktion soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

