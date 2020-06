Anteilseigner des Energieversorgers RWE haben vor der virtuellen Hauptversammlung am morgigen Freitag deutlich stärkere Klimaschutzbemühungen des DAX-Konzerns eingefordert. "Beim Transformationsprozess zur Klimaneutralität ist die Ampel für RWE gerade von Rot auf Gelb gesprungen", erklärte die Nachhaltigkeitsspezialistin des Kreditinstituts Deka Investment, Vanessa Golz. "Bis die Ampel allerdings auf Grün schaltet, muss RWE sich noch erheblich anstrengen."

Wirecard Bank nicht Teil des Insolvenzverfahrens

Die Wirecard Bank wird nicht in die Pleite des Mutterkonzerns hineingezogen. Wie der Finanzdienstleister mitteilte, ist die Wirecard Bank AG nicht Teil des Insolvenzverfahrens der Wirecard AG. Die Finanzaufsicht BaFin habe für die Wirecard Bank bereits einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Die Freigabeprozesse für alle Zahlungen der Bank würden künftig ausschließlich innerhalb der Bank und nicht mehr auf Gruppenebene liegen.

Koenig & Bauer beruft Andreas Pleßke als Vorstandssprecher

Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 den Vorstand für das Segment Special, Andreas Pleßke, bis Ende 2025 zum Vorstandssprecher bestellt.

Varta erhält Staatsförderung für Batteriezellen-Ausbau

Der Bund unterstützt den weiteren Ausbau der Batteriezellfertigung der Varta AG. Dazu übergibt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am kommenden Dienstag in Ellwangen einen Förderbescheid an Konzernchef Herbert Schein, wie sein Ressort in Berlin mitteilte.

Cyan AG von Wirecard-Insolvenz betroffen

Die Cyan AG hat Forderungen gegenüber einer Tochterfirma der Wirecard AG, der Wirecard Technologies GmbH, in Höhe von 5,0 Millionen Euro. Davon seien im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 4,8 Millionen Euro gemäß den IFRS Rechnungslegungsvorschriften als Umsatz verbucht worden, teilte der Spezialist für Technologie-Sicherheitslösungen mit.

Schwedische SEB-Bank muss Strafe von 1 Milliarde Kronen zahlen

Die Untersuchung der Vorkehrungen gegen Geldwäsche zieht eine Strafe für die schwedische Bank SEB nach sich. Wie das Institut mitteilte, hat die Finanzaufsicht des Landes der Bank eine Strafe von 1 Milliarde Kronen - umgerechnet 95 Millionen Euro - auferlegt.

Lufthansa-Aktionäre segnen Rettungspaket ab

Das staatliche Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa ist in trockenen Tüchern. Die außerordentliche Hauptversammlung stimmte dem 9 Milliarden Euro schweren Rettungspaket mit 98,04 Prozent zu. Erforderlich war eine Zweidrittelmehrheit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 12:40 ET (16:40 GMT)