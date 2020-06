Amazon hat die Übernahme von Zoox bestätigt. Einen Kaufpreis für das in Kalifornien ansässige Unternehmen, das an der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen arbeitet, nannte Amazon nicht. Der US-Onlinekonzern hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an Unternehmen dieser Branche gezeigt, um sich im Bereich automatisierte Zulieferdienste zu verstärken.

Aston Martin nimmt mit Kapitalerhöhung 152 Millionen Pfund ein

Der britische Lusuxsportwagenhersteller Aston Martin hat mit seiner Kapitalerhöhung 152 Millionen britische Pfund eingesamelt. Die Aston Martin Lagonda Global Holdings plc platzierte 304 Millionen neue Aktien zu einem Stückpreis von 50 Pence und erhöhte ihr Kapital damit um 19,99 Prozent. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 8,1 Prozent auf den mittleren Marktpreis zum Zeitpunkt als die Platzierung vereinbart wurde. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen das Hochfahren der Geschäfte nach dem langen Lockdown finanzieren.

Britischer Einkaufszentren-Betreiber Intu meldet Insolvenz an

In Großbritannien hat der Einkaufszentren-Betreiber Intu Insolvenz angemeldet. Die ohnehin kritische finanzielle Lage sei durch die Corona-Pandemie noch verschärft worden, erklärte das Unternehmen. Intu betreibt 17 Shopping Malls im Land und drei in Spanien. Sie bleiben nach Unternehmensangaben vorerst geöffnet.

Sanofi streicht 1.700 Stellen in Europa

Der französische Pharmakonzern Sanofi streicht in Europa 1.700 Stellen. Alleine tausend Arbeitsplätze sollen in Frankreich wegfallen, wie das Unternehmen mitteilte. Sanofi gehört zu den Pharmakonzernen, die nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus forschen.

