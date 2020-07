Die Telekom und das Land Sachsen-Anhalt verstärken ihre Zusammenarbeit und setzen dabei einen Schwerpunkt in der Strukturwandelregion im Süden des Landes. Der Pakt skizziert die Felder der künftigen Zusammenarbeit, die an die bisherigen Kooperationen anknüpfen, wie die Telekom mitteilte. Die Telekom wird den Breitband- und Mobilfunkausbau weiter vorantreiben, alle Schulen ans Glasfasernetz anschließen, bei innovativen Projekten mittels Hochschulkooperationen mitwirken, kommunale Digitalisierungsprojekte unterstützen und insbesondere in der Strukturwandelregion den 5G-Ausbau gestalten.

DSW empfiehlt Wirecard-Anlegern Klage

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) empfiehlt den geschädigten des Wirecard-Bilanzskandals rechtliche Schritte. "Eine Klage ist für Anleger das Mittel der Wahl", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. "Geschädigt sind übrigens nicht ausschließlich Aktionäre, sondern auch Besitzer von Wirecard-Anleihen oder von auf Wirecard-Aktien beruhenden Derivaten."

Biontech meldet gute Daten aus Studie zu Corona-Impfung

Biontech hat in einer klinischen Studie der Phase 1/2 zu einer Impfung gegen Covid-19 gute Ergebnisse erzielt. Alle 24 Teilnehmer an der Studie hätten bei einer geringen Impfdosis Antikörper entwickelt, teilte das Mainzer Unternehmen mit, das an der US-Börse Nasdaq notiert ist. Die Studie umfasst insgesamt 45 Teilnehmer, von denen 24 zwei gering dosierte Impfungen erhielten.

Ebase kauft Wertpapiergeschäft der Augsburger Aktienbank

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) kauft das komplette Wertpapiergeschäft der Augsburger Aktienbank AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie das Unternehmen mitteilte.

OHB-Angebote zum Projekt Copernicus von der ESA ausgewählt

Der Raumfahrtkonzern OHB wird für die Europäische Raumfahrtagentur ESA Hauptauftragnehmer für die Mission CO2M (CO2 Monitoring Mission im Programm Copernicus). Diese Mission beinhaltet die Copernicus-Satelliten, die die weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen messen werden und damit eine wesentliche Rolle für die Untersuchung der Ursache des Klimawandels und dessen Überwachung übernehmen, wie OHB mitteilte.

S&T kauft deutsche Citycomp

Die S&T AG kauft 55,5 Prozent an der deutschen Citycomp Service GmbH inklusive ihrer Tochtergesellschaften in Österreich und der Schweiz. Der Kaufpreis beläuft sich auf 6 Millionen Euro, über die restlichen 44,5 Prozent der Anteile wurden wechselseitige Optionsvereinbarungen abhängig von den zukünftigen EBITDA-Ergebnissen abgeschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal 2020 geplant.

Villeroy & Boch will Abschlagszahlung auf Dividende 2019 leisten

Die Villeroy & Boch AG will für 2019 eine Abschlagsdividende von 0,15 Euro pro Stammaktie und 0,20 Euro pro Vorzugsaktie beschließen. Die formale Beschlussfassung ist für den 8. Juli vorgesehen, der dann zugleich der Stichtag für die Abschlagsberechtigung wäre, wie der Porzellanhersteller mitteilte. Die Auszahlung des Abschlags soll voraussichtlich am 13. Juli erfolgen. Damit würde ein Teilbetrag des ursprünglichen Dividendenvorschlags vorab ausgeschüttet.

Altmaier: Airbus kann auf indirekte Hilfen hoffen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts der Schieflage des Flugzeugbauers Airbus indirekte Hilfen des Bundes in Aussicht gestellt. Es gebe im Konjunkturprogramm ein Mobilitätskonzept, das eine Milliarde Euro "für moderne, emissionsarme und geräuscharme Flugzeuge" vorsehe, sagte Altmaier anlässlich der Vorstellung seiner Ziele für die EU-Ratspräsidentschaft in Berlin. "Wir werden das so umsetzen, dass es wettbewerbsneutral ist und dass es aber dazu beitragen kann, die momentanen Schwierigkeiten zu überwinden."

US-Betreiber von Pizza-Hut-Restaurants ist insolvent

Der Restaurant-Franchisenehmer NPC International Inc hat in Texas die Eröffnung eines Gläubigerschutzverfahrens beantragt. Den Vermögenswerten von 1 Milliarde US-Dollar stünden 10 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten gegenüber, teilte der größte US-Betreiber von Restaurants der Marken Pizza Hut und Wendy's mit. Ein Sprecher von Pizza Hut sagte, dies sei eine Möglichkeit, die Restaurantkette in eine bessere Zukunft zu führen.

United Airlines stockt Flugplan im August kräftig auf

Die United Airlines Holdings Inc wird im August zwar 60 Prozent weniger Flüge anbieten als vor Jahresfrist. Da sich die Nachfrage nach der Corona-Krise aber wieder erhole, werde der Flugplan für den Monat gegenüber Juli um 25.000 Verbindungen aufgestockt, teilte die Airline mit. Im Vergleich zum Juni entspreche das einer Verdreifachung.

