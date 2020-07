Der Oldenburger Energie- und Telekommunikationsanbieter EWE schließt sich für mindestens einen Monat dem Facebook-Boykott an. Im Juli würden keine EWE-Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram geschaltet und laufende Kampagnen ebenfalls schnellstmöglich beendet, teilte der Versorger mit. Es sei "selbstverständlich, dass wir als Unternehmen auch eine Verantwortung tragen und Diskriminierung, Hassreden und dergleichen nicht akzeptieren".

Jenoptik übernimmt Anbieter von optischer Messtechnik Trioptic

Der Technologiekonzern Jenoptik verstärkt sich mit der Übernahme von Trioptic, einem Anbieter von optischen Mess- und Fertigungssystemen. Der Unternehmenswert entspreche einem kombinierten für 2021 erwarteten Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EV/EBITDA-Multiple) von 10,4. Über den genauen Kaufpreis sei jedoch Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Jenoptik AG mit.

Airbus setzt Bundesregierung wegen Stellenstreichungen unter Druck

Der Flugzeugbauer Airbus will einen Teil der angekündigten Stellenstreichungen in Deutschland und Frankreich zurücknehmen, wenn er Hilfen der jeweiligen Regierungen erhält. Für Deutschland könnten die geplanten Streichungen so von ursprünglich 5.100 auf 3.100 verringert werden, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury dem Spiegel. Gespräche hierzu liefen bereits.

US-Regierung greift 5 Airlines mit Kredit unter die Arme

Fünf große US-Fluggesellschaften erhalten wegen der Corona-Krise einen Kredit ihrer Regierung. Das Finanzministerium habe die Kreditbedingungen für das Hilfsprogramm festgelegt, teilte die Behörde mit. Davon Gebrauch machen American Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines und Spirit Airlines.

Exxon warnt vor Verlust im 2. Quartal

Der US-Ölkonzern Exxon Mobil warnt vor hohen Verlusten in seinem Raffineriegeschäft und der Öl- und Gasproduktion im zweiten Quartal. Der Konzern dürfte damit auch insgesamt den zweiten Quartalsverlust in Folge schreiben. Der gefallene Öl- und Gaspreis werde das Ergebnis in der Förderung mit 2,5 bis 3,1 Milliarden US-Dollar belasten, teilte Exxon mit. Im ersten Quartal hatte die Sparte noch einen Gewinn von 536 Millionen Dollar erzielt.

Tesla überrascht mit guten Absatzzahlen

Tesla hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie weniger Elektroautos verkauft, die Erwartungen von Analysten aber deutlich übertroffen. Wie der US-Konzern mitteilte, wurden in den drei Monaten 90.650 E-Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Rückgang von rund 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut Factset mit nur 72.000 ausgelieferten Stromern gerechnet.

