Insolvenzverwalter: Über 100 Interessenten für Wirecard-Assets

Für das Geschäft des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters Wirecard gibt es eine Vielzahl an Interessenten. Die Verkaufsprozesse für das Kerngeschäft der insolventen Wirecard AG, das Acquiring und Issuing-Geschäft, sowie die davon unabhängigen Geschäftsbereiche der Konzerngesellschaften weltweit laufen an, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffe mit. Mehr als 100 Interessenten hätten sich bereits gemeldet.

Delivery Hero will mit Wandelanleihe 1,5 Milliarden Euro erlösen

Der Essenlieferdienst Delivery Hero will über Wandelschuldverschreibungen insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelanleihen mit einem Nominalbetrag von je rund 750 Millionen Euro ausgegeben werden. Die Laufzeit betrage bis Juli 2025 (Tranche A) sowie bis Januar 2028. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde ausgeschlossen.

Indus Holding verbucht 43 Mio Euro Wertberichtigung im Halbjahr

Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen von insgesamt rund 42,8 Millionen Euro werden das Halbjahresergebnis der Indus Holding schmälern. Überwiegend handelt es sich dabei um Abschreibungen auf Firmenwerte im Umfang von 31,6 Millionen Euro, die angesichts der coronabedingt verschlechterten Zukunftsaussichten vor allem bei den Autozulieferern im Portfolio vorgenommen werden mussten, wie das Unternehmen aus Bergisch Gladbach mitteilte.

Elringklinger-CEO: Noch keine Geschäfts-Normalisierung im Juni

Der Autozulieferer Elringklinger spürt zwar allmählich eine etwas bessere Branchenentwicklung, allerdings ist die Nachfrage nach wie vor gedämpft. "Wir haben in Europa und Nordamerika, wo wir rund 80 Prozent unseres Jahresumsatzes erwirtschaften, gerade im April und Mai große Umsatzausfälle zu verzeichnen", sagte CEO Stefan Wolf während der Hauptversammlung am Dienstag. "Und auch im Juni liefen die Geschäfte noch nicht so, dass man von einer Normalisierung sprechen kann", ergänzte der Manager.

Glaxosmithkline forscht mit Medicago an Impfstoff gegen Covid-19

Glaxosmithkline will zusammen mit dem kanadischen Biopharma-Unternehmen Medicago einen adjuvanten Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 entwickeln. Schon Mitte Juli soll die klinische Erprobung der Phase 1 begonnen werden, wie der britische Pharmariese mitteilte. Beide Beteiligten hofften, einen marktfertigen Impfstoff in der ersten Hälfte des Jahres 2021 präsentieren zu können.

Solaranlagenbauer SunRun schluckt US-Wettbewerber Vivint

SunRun, US-Marktführer für Solaranlagen auf Wohnhäusern, will den Wettbewerber Vivint Solar Solar übernehmen und sich so gegen neue Konkurrenz wappnen. Die Vivint-Aktionäre, darunter auch Blackstone, sollen komplett in SunRun-Aktien ausbezahlt werden, wobei der Wert des Unternehmens mit etwa 3,2 Milliarden US-Dollar angesetzt ist. Bei 0,55 SunRun-Aktien je Vivent-Aktie werden sie künftig 36 Prozent der fusionierten Gesellschaft kontrollieren, wie beide Seiten mitteilten.

US-Biotech-Unternehmen Novavax bekommt 1,6 Mrd USD für Corona-Impfstoff

Die US-Regierung zahlt dem Biotech-Unternehmen Novavax 1,6 Milliarden Dollar für die Entwicklung und Herstellung eines neuen Coronavirus-Impfstoffs. Die Regierung sichert sich damit 100 Millionen Impfdosen, wie das Gesundheitsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Erste klinische Versucht mit dem experimentellen Impfstoff namens NVX-CoV2373 hatten im Mai begonnen. Die entscheidende dritte Phase soll im Herbst beginnen.

