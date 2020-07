Der Halbleiterkonzern Analog Devices will den Wettbewerber Maxim Integrated Products für mehr als 20 Milliarden Dollar übernehmen und damit die bisher größte Unternehmensfusion im laufenden Jahr 2020 über die Bühne bringen. Die Transaktion soll ausschließlich mit Aktien finanziert werden und ein Unternehmen hervorbringen, das an der Börse mit 68 Milliarden Dollar bewertet wird.

Barclays erwartet Anstieg der CET1-Quote zum Ende ds 2. Quartals

Die britische Bank Barclays rechnet dank regulatorischer Änderungen damit, dass ihre harte Kernkapitalquote (CET 1) zum Ende des zweiten Quartals über den Konsensschätzungen liegt. Die CET 1-Quote, ein wichtiger Maßstab für die Bilanzstärke, dürfte per 30. Juni auf rund 14 Prozent gestiegen sein, von 13,1 Prozent per 31. März, teilte Barclays plc mit. Darüber hinaus werde erwartet, dass die risikogewichteten Aktiva per Ende Juni niedriger sind als bisher angenommen.

PepsiCo übertrifft Erwartungen - große Ausschüttung geplant

Die Aktie von PepsiCo wird zu Wochenbeginn vorbörslich mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent gehandelt, nachdem der US-Getränkekonzern für das zweite Quartal Zahlen zu Umsatz und Ergebnis gemeldet hat, die weniger stark als zunächst befürchtet gefallen sind.

Qiagen rechnet 2020 und 2021 mit anhaltendem Wachstum

Das Diagnostikunternehmen Qiagen rechnet mit anhaltendem Wachstum im restlichen Jahresverlauf und im kommenden Jahr. Die anhaltend erhöhte Nachfrage nach Coronavirus-Testprodukten dürfte die im Jahresvergleich schwächeren Umsatzentwicklungen in anderen Bereichen des Portfolios, die durch Quarantäne- und Abriegelungsmaßnahmen weltweit belastet werden, mehr als kompensieren, teilte das Unternehmen mit, das vor der Übernahme durch den US-Laborausstatter Thermo Fisher steht.

