General Motors hat für die filtrierenden Atemschutzmasken, die der Konzern in seinem Werk in Warren im Bundesstaat Michigan fertigt, die sogenannte N95-Zertifizierung erhalten. Dies bedeutet, dass mindestens 95 Prozent der in der Luft befindlichen mikroskopischen Partikel abgeschieden werden.

Großbritannien sperrt Huawei nach Druck der USA vom 5G-Netz aus

Im Streit um den chinesischen Telekomausrüster Huawei hat die USA erfolgreich Einfluss auf die britische Regierung genommen. Diese verkündete, Telekom-Netzanbietern sei es künftig untersagt, neue Technik von Huawei zu installieren, überdies müssten sie bereits installierte Geräte zum Betrieb des neuen 5G-Mobilfunknetzes bis spätestens 2027 wieder entfernen.

J.P. Morgan Chase verdient dank Investmentbank mehr als erwartet

J.P. Morgan Chase hat im zweiten Quartal unter anderem wegen rückläufiger Erträge im Privatkundengeschäft und bei den Zinseinnahmen weniger verdient. Der Gewinn lag allerdings dank Verbesserungen im Investmentbanking über den Analystenerwartungen, die Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel fast 4 Prozent. Der Nettogewinn sank im Quartal auf 4,69 Milliarden US-Dollar von 9,65 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal bzw. auf 1,38 Dollar je Aktie von 2,82 Dollar. Analysten im Factset-Konsens hatten mit 1,15 Dollar Gewinn je Aktie gerechnet.

China kündigt Sanktionen gegen Lockheed Martin wegen Taiwan-Auftrag an

China plant gegen den Rüstungskonzern Lockheed Martin Corp. zu sanktionieren wegen dessen Beteiligung an einem 620 Millionen Dollar schweren Rüstungsgeschäft zwischen den USA und Taiwan. Es ist die jüngste Vergeltungsaktion Pekings, während der Druck aus Washington wächst.

Ryanair streicht etwa 1.000 Flüge nach Irland

Der irische Billigflieger Ryanair Holdings schränkt wegen der aktuellen irischen Quarantäneregeln seinen Flugverkehr zwischen Großbritannien und Irland ein. Zwischen August und September werden nach Angaben des Unternehmens etwa 1.000 Flüge nicht stattfinden. Etwa 200.000 Passagiere büße man damit ein. Aktuell müssen einreisende Besucher aus der EU sich in Irland einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Irland macht weniger als 8 Prozent des gesamten Flugverkehrs von Ryanair aus.

Tesla darf Fundamentbau von Fabrik in Grünheide vorzeitig beginnen

Der US-Elektroautobauer Tesla darf mit dem Bau des Fundaments seiner geplanten Fabrik in Grünheide vorzeitig beginnen. Zugelassen werden unter anderem Gründungs- und Fundamentarbeiten oberhalb des Grundwasserleiters, Erdarbeiten und Rohbaumaßnahmen, wie das Landesumweltministerium in Potsdam mitteilte. Die Zulassung betrifft den vorzeitigen Bau, da das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren parallel weiterläuft.

Wettbewerbszentrale setzt vor Gericht Werbeverbot gegen Tesla durch

Der US-Elektroautobauer Tesla muss sich bei der Bewerbung seiner Assistenzsysteme für autonomes Fahren in Deutschland künftig zurückhalten. Das Landgericht München I verbot Werbeaussagen auf der Tesla-Website, die die Richter als irreführend bewerteten. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hatte vergangenes Jahr Unterlassungsklage gegen Tesla eingereicht (Az. 33 O 14041/19). Laut Gericht ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Travelers rutscht im zweiten Quartal in die Verlustzone

Der US-Versicherungskonzern Travelers ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Grund dafür seien unter anderem Katastrophenschäden durch schwere Stürme und Ereignisse im Zusammenhang mit zivilen Unruhen. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Verlust bei 16 US-Cent je Aktie, nach einem Gewinn von 2,10 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum, wie die Travelers Cos mitteilte. Der vorläufige bereinigte Verlust belief sich auf 20 Cent pro Aktie.

Virgin Atlantic sichert sich 1,2 Milliarden Pfund Finanzierung

Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic hat sich für die nächsten 18 Monate 1,2 Milliarden Pfund besorgt und einen auf fünf Jahre angelegten Restrukturierungsplan aufgesetzt, um erneut schwarze Zahlen schreiben zu können. Die vor 36 Jahren vom Unternehmer Richard Branson gegründete Airline erklärte, für die Finanzierung gebe es die Unterstützung der Aktionäre Virgin Group und Delta sowie das Okay von Gläubigern und privaten Investoren.

Wells Fargo schreibt ersten Verlust seit über zehn Jahren

Die US-Bank Wells Fargo hat erstmals seit mehr als zehn Jahren einen Quartalsverlust geschrieben. Die Bank mit Sitz in San Francisco bereitet sich auf eine Welle notleidender Kredite vor, da das neuartige Coronavirus die Wirtschaft weiter belastet, und hat dafür fast 10 Milliarden US-Dollar zurückgelegt.

