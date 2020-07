Donnerstag die Aktien von SK Hynix um 1,1 Prozent und jene von Hyundai Motor um 2,5 Prozent. KB Financial drehten 1,4 Prozent ins Minus, nachdem der Geschäftsbericht zunächst noch positiv aufgenommen worden war.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Daimler plant Abbau von 30.000 Stellen - Magazin

Der Daimler-Konzern steht nach Informationen des Manager Magazins vor den größten Einschnitten in der Konzerngeschichte. Das 2019 von Vorstandschef Ola Källenius auf den Weg gebrachte Sparprogramm werde umfassender ausfallen als geplant, zitiert das Magazin mehrere mit dem Vorhaben vertraute Personen. Intern sei von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen die Rede, die wegfallen könnten, darunter viele im Management. Daimler wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

DHL lässt Boeing vier Flugzeuge zu Frachtmaschinen umbauen

DHL Express hat bei Boeing vier Flugzeuge des Typs 767-300 Converted Freighters bestellt. Die Tochter der Deutschen Post will damit ihre Flotte mit effizienten und zuverlässigen Frachtflugzeugen modernisieren und vergrößern.

3 Festnahmen von Ex-Wirecard-Vorständen - Vorwürfe erweitert

Die Staatsanwaltschaft München I hat im Betrugsskandal bei Wirecard drei frühere Vorstände festgenommen, nachdem Haftbefehle gestellt und die Haftrichterin Haftfortdauer angeordnet hat. Darunter ist der ehemalige CEO Markus Braun, der wieder festgenommen wurde, nachdem er zwischenzeitlich gegen Kaution auf freiem Fuß war.

Berentzen verdient wegen Corona-Pandemie deutlich weniger

Berentzen hat im ersten Halbjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, lag das um Sondereffekte bereinigte normalisierte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Geschäftszahlen bei 2,1 (Vorjahr: 5,0) Millionen Euro, beim bereinigten Konzern-EBITDA wurden 6,4 (9,0) Millionen Euro erwirtschaftet.

UniCredit verkauft 840 Mio EUR Problemkredit-Portfolio

Euro verkauft. Das Portfolio besteht aus nicht besicherten Problemkrediten an kleine und mittelgroße Unternehmen, der Effekt des Verkaufs wird in den Ergebnissen zum zweiten Quartal enthalten sein, teilte die italienische Bank mit.

Slack schaltet EU wegen Microsoft-Vorstoß bei Teams-Software ein

Microsoft bekommt es möglicherweise wieder einmal mit den Wettbewerbshütern der EU zu tun. Konkurrent Slack Technologies Inc reichte eine Beschwerde gegen den US-Softwareriesen in Brüssel ein. Dabei geht es um den Vorstoß von Microsoft bei Software für die Kommunikation und Zusammenarbeit von Mitarbeitern, die gerade in Home-Office-Zeiten verstärkt genutzt wurde. Hier hat Slack eine starke Stellung inne.

Spotify schließt neue Lizenzvereinbarung mit Universal Music

Der Musik-Streamingdienst Spotify hat eine neue Lizenzvereinbarung mit dem weltgrößten Musikkonzern Universal geschlossen. Spotify sichert sich damit Zugriff auf den riesigen Musikkatalog der Universal Music Group und gewinnt die Tochter des französischen Medienkonzerns Vivendi auch für seinen "doppelseitigen Marktplatz" - eine Strategie, über die Führungskräfte schon vor dem Börsengang von Spotify vor zwei Jahren gesprochen haben. Finanzielle Einzelheiten des nun geschlossenen Deals wurden nicht genannt.

Qatar Airways will 5 Mrd Dollar Kompensation von Nachbarländern

Qatar Airways fordert mindestens 5 Milliarden Dollar Entschädigung für die seit 2017 von den Anrainerstaaten gegen das Emirat Katar verhängten See-, Luft- und Landblockaden.

USA sichern sich Zugriff auf bis zu 600 Mio Dosen Corona-Impfstoff

Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech haben mit der US-Regierung eine Vereinbarung über die Lieferung von bis zu 600 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs BNT162 geschlossen. Voraussetzung ist eine Zulassung des Impfstoffkandidaten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA, wie es in einer Mitteilung beider Unternehmen heißt.

