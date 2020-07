Der Internetriese Facebook hat der EU-Kommission vorgeworfen, bei Wettbewerbsermittlungen potenziell die Privatsphäre seiner Mitarbeiter zu verletzen - und verlangt ein Einschreiten der EU-Gerichte. Brüssel verlange eine "außergewöhnliche Bandbreite" von Dokumenten, erklärte Facebook-Anwalt Tim Lamb am Montag (Ortszeit). Das würde bedeuten, dass Dokumente mit "höchst sensiblen persönlichen Informationen" von Facebook-Mitarbeitern wie medizinischen Angaben, privaten Finanzdokumenten und Privatinformationen über Verwandte von Mitarbeitern angefordert würden.

Corona-Pandemie lasst Gewinn von McDonald's einbrechen

Die weltweiten Eindämmungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben McDonald's im zweiten Quartal einen stärker als erwarteten Gewinnrückgang beschert. Die Aktie der Fast-Food-Kette fällt im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent.

OMV reduziert Dividendenvorschlag für 2019 auf 1,75 Euro je Aktie

Die Anleger des österreichischen Ölkonzerns OMV müssen sich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einer niedrigeren Dividende als bislang in Aussicht gestellt zufrieden geben. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Vorstand seinen ursprünglichen Dividendenvorschlag für 2019 um 25 Cent auf 1,75 Euro und damit auf das Niveau des Vorjahres reduziert. Die Hauptversammlung muss am 29. September über den Dividendenvorschlag entscheiden.

OMV plant neue Hybridanleihe mit bis zu 1,5 Mrd Euro Volumen

Der österreichische Ölkonzern OMV plant die Ausgabe einer neuen Hybridanleihe. Abhängig von den Marktbedingungen könnte die Anleihe in den nächsten zwölf Monaten in einer oder mehreren Tranchen begeben werden, aber kein Endfälligkeitsdatum haben, erklärte OMV. Stattdessen behält sich OMV vor, die Anleihe an bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückzuzahlen.

Pfizer übertrifft Erwartungen im 2. Quartal - Ausblick angehoben

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im zweiten Quartal trotz der Corona-Pandemie Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen gesteigert und den Jahresausblick erhöht. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 3,0 Prozent auf 38,67 Dollar.

Raytheon Technologies mit Milliardenverlust im zweiten Quartal

Der Rüstungskonzern Raytheon Technologies ist im zweiten Quartal bei einem deutlich höheren Umsatz tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen, das aus einer Fusion von Raytheon mit Teilen von United Technologies hervorgegangen ist, musste wegen der Corona-Pandemie eine milliardenschwere Abschreibung vornehmen.

Twitter löscht Trump-Tweets wegen "Falschinformationen" zu Corona

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit der Verbreitung irreführender Informationen zum Coronavirus für Wirbel gesorgt. Der Kurzbotschaftendienst Twitter löschte in der Nacht auf Dienstag mehrere Tweets des Präsidenten, in denen Trump ein Video mit höchst umstrittenen Angaben zu der Pandemie verbreitete. "Tweets mit dem Video verstoßen gegen unsere Politik zu Falschinformationen zu Covid-19", erklärte Twitter auf Anfrage.

