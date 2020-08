In Berlin sollen vier weitere Häuser des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof erhalten bleiben: Der Senat habe sich mit dem Eigentümer, der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, in einer Absichtserklärung auf ein "Gesamtpaket zur gemeinsamen Zukunft" verständigt, teilte Berlins Regierung am Montag mit. Die Vermieter hätten "umfangreiche Zugeständnisse angekündigt". Die Gewerkschaft Verdi reagierte erfreut: So blieben etwa 500 Arbeitsplätze erhalten.

Hochtief-Gewinn bricht um 37 Prozent ein - Prognose ausgesetzt

Hochtief hat vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal deutlich weniger verdient und die Jahresprognose ausgesetzt. Der operative Konzerngewinn brach in den Monaten April bis Juni bei rückläufigen Einnahmen um 37 Prozent auf 103 Millionen Euro ein, wie der Essener Konzern mitteilte. Ursächlich dafür war vornehmlich der spanische Autobahnbetreiber Abertis, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist. Ohne Abertis ging der Hochtief-Gewinn nur um 8,1 Prozent zurück.

Holidaycheck plant Personalabbau zur Kostensenkung

Holidaycheck hat aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen deutlichen Personalabbau als Teil eines umfassenden Sparprogramms angekündigt. Das Unternehmen aus München will bis Ende 2020 die Stellen von voraussichtlich 100 Mitarbeitern streichen, rund 20 Prozent der Gesamtbelegschaft, teilte Holidaycheck mit.

Eli Lilly startet Studie mit Corona-Medikament

Eli Lilly & Co will mit einer klinischen Studie herausfinden, ob ein Wirkstoff in Pflegeheimen vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus schützen kann. Getestet werde ein Antikörper in Altenheimen, in denen jüngst Fälle von Covid-19 diagnostiziert wurden, teilte der Pharmakonzern mit.

Ferrari bestätigt trotz Gewinneinbruch Jahresprognose

Ferrari hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise nur noch 9 Millionen Euro verdient, deutlich weniger als die 184 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT sei um 90 Prozent auf 23 Millionen Euro eingebrochen, teilte das italienische Unternehmen mit. Der Umsatz reduzierte sich um 42 Prozent auf 571 Millionen Euro. Das war zum Teil auf die Produktionsunterbrechungen während des Lockdowns zurückzuführen, der die Auslieferungen von Neuwagen und Ersatzteilen beschränkte.

Sanofi-Strafverfahren in Frankreich wegen Missbildungen bei Babys ausgeweitet

Nach tausenden Fällen von Missbildungen bei Neugeborenen durch ein Epilepsie-Medikament sowie einigen Todesfällen bei Babys hat die französische Justiz ihr Strafverfahren gegen den Pharmakonzern Sanofi ausgeweitet. Außer den seit Februar laufenden Ermittlungen wegen "schwerer Irreführung" und "fahrlässiger Körperverletzung" ermittle sie nun auch wegen "fahrlässiger Tötung", erklärte Sanofi am Montag gegenüber AFP und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung Le Monde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)