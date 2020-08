Die US-Notenbank Fed hat die von fünf Banken eingereichte Beschwerde gegen den von ihr durchgeführten Stresstest zurückgewiesen. Bei BMO Financial, Capital One Financial, Citizens Financial, The Goldman Sachs Group und Regions Financial habe jeweils eine Überprüfung stattgefunden, an dem eine unbeteiligte Partei beteiligt gewesen sei, die die Ergebnisse des Stresstests analysiert und bewertet habe, so die Fed.

Unternehmen verklagt Google wegen Hakenkreuz-Abbildung auf Unterlassung

Ein Unternehmen aus dem niedersächsischen Einbeck hat Google wegen einer Hakenkreuz-Abbildung auf Unterlassung verklagt. Mit der Klage soll es verboten werden, die Abbildung eines Hakenkreuzes auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes der Klägerin auf der Plattform Google Maps zu zeigen, wie das Landgericht Hannover mitteilte.

Marriott schreibt Quartalsverlust, sieht Zeichen von Erholung

Die Hotelkette Marriott hat im zweiten Quartal einen Verlust geschrieben, da die normalerweise lukrative Sommerreisesaison angesichts der Covid-19-Pandemie ausblieb. Der weltgrößte Hotelbetreiber wies für den Dreimonatszeitraum einen Verlust von 234 Millionen US-Dollar oder 72 Cent pro Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 232 Millionen Dollar oder 69 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal.

McDonald's fordert von Ex-CEO Abfindungsrückzahlung

Die Restaurantkette McDonald's will ihren ehemaligen CEO Steve Easterbrook auf Rückzahlung von Abfindungs- und sonstige Leistungen in Millionenhöhe verklagen. Der Konzern führt an, Easterbrook habe das Board über seine sexuellen Beziehungen mit Angestellten vor seiner Entlassung im Herbst vergangenen Jahres belogen.

Royal Caribbean fährt wegen der Pandemie tief in die roten Zahlen

Der US-Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie und dem dadurch erfolgten Ausfall der lukrativen Sommersaison einen kräftigen Verlust eingefahren. Der Umsatz fiel auf 175,6 Millionen Dollar, ein Einbruch um 93,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wobei Analysten mit 47,4 Millionen Dollar noch viel weniger erwartet hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2020 12:24 ET (16:24 GMT)