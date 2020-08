Die Bundesregierung prüft laut einem Magazinbericht eine Staatsbeteiligung bei dem Kreuzfahrtanbieter Aida und dem Stahlhersteller Georgsmarienhütte. Die beiden Unternehmen gehören laut einem Bericht des Magazins Business Insider zu den insgesamt 14 Firmen, die gegenüber dem Bund Bedarf an einer Rekapitalisierung signalisiert haben. Allein Aida habe einen Finanzbedarf von rund einer halben Milliarde Euro angemeldet. Daneben stünden auf der bislang vertraulichen Liste der Bundesregierung mehrere Autozulieferer, ein hessisches Luftfahrt-Sicherheitsunternehmen sowie die MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern.

Delticom verdoppelt trotz Umsatzrückgang EBITDA im 2. Quartal

Der Online-Reifenhändler Delticom hat im zweiten Quartal trotz der Corona-Krise seinen operativen Gewinn fast verdoppelt. Der Umsatzrückgang war deutlich geringer als zum Jahresauftakt. Mit den milden Temperaturen im April und den schrittweisen Lockerungsmaßnahmen im Laufe des Quartals habe die Nachfrage in einigen Ländern an Dynamik gewonnen, teilte das Unternehmen mit. Eine Aufholung der ausgebliebenen Umsätze in der zweiten Jahreshälfte sei aber wenig wahrscheinlich. Delticom hatte deshalb bereits vor zwei Tagen den Umsatzausblick gesenkt, die Prognose für das EBITDA aber erhöht.

SGL Carbon macht 2Q-Nettoverlust - Prognose bestätigt

SGL Carbon ist nach endgültigen Zahlen im zweiten Quartal unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Der bereinigte operative Gewinn war etwas besser, der Umsatzrückgang nicht ganz so stark wie der Konzern Ende Juli mit der neuen Prognose 2020 inklusive Corona-Auswirkungen geschätzt hatte. Für die Prognose sieht sich der Konzern auf Kurs. Nach Steuern und Dritten ergab sich im Quartal ein Verlust von 9,5 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum hatte die SGL Carbon noch einen kleinen Gewinn von 1,2 Millionen Euro erzielt. Das bereinigte EBIT betrug 1,8 Millionen Euro nach 19,1 Millionen.

Drittligist Unterhaching: Verlust mehr als Hälfte des Grundkapitals

Die Corona-Pandemie hat dem Fußballverein Unterhaching massiv zugesetzt. Wie der Drittligist mitteilte, ist nach pflichtgemäßem Ermessen anzunehmen, dass die persönlich haftende Gesellschafterin der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA einen Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals erlitten hat. Laut Aktiengesetz muss sie nun eine Hauptversammlung einberufen, um die Lage der Gesellschaft mit den Aktionären zu erörtern. Dies soll zeitnah geschehen.

HSBC Deutschland verdient im ersten Halbjahr trotz Krise mehr

HSBC Deutschland hat trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr mehr verdient. Belastungen aus einer mehr als doppelt so hohen Risikovorsorge wie im Vorjahr standen Einnahmen aus einem florierenden Kapitalmarktgeschäft gegenüber. Im Gesamtjahr dürfte der Gewinn der als HSBC Trinkaus & Burkhardt bekannten Bank aber unter dem Vorjahresniveau liegen.

Wacker Neuson beschafft sich weitere Liquidität

Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson baut sein Liquiditätspolster aus. Dazu seien Schuldscheindarlehen von 50 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert worden, teilte die Gesellschaft mit. Der Schuldschein wurde in einer Laufzeittranche von drei Jahren mit fixer Verzinsung angeboten. Es handelt sich insgesamt um den fünften Schuldschein des Konzerns. Zuletzt hatte die Wacker Neuson Group im Mai 2019 ein Schuldscheindarlehen über 150 Millionen Euro begeben.

Schoeller-Bleckmann rutscht wegen Wertminderungen in die Verlustzone

Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) ist in der ersten Jahreshälfte in die Verlustzone gerutscht. Wegen des coronabedingten schwachen Wirtschaftsumfelds haben die Österreicher nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Vermögenswerten bei Tochtergesellschaften in Nordamerika von 20 Millionen Euro vorgenommen, die deutlich auf den Gewinn drückten. Die Gesellschaft verzeichnete deshalb einen Verlust nach Steuern von 12 Millionen Euro nach einem Gewinn von 17,2 Millionen im Vorjahr. Der Halbjahresumsatz belief sich auf 185 Millionen Euro nach 236,2 Millionen Euro im Vorjahr.

