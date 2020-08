Der Gabelstaplerhersteller Kion setzt den Bau seines neuen Werkes in China um. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, steckt Kion bis zu 100 Millionen Euro in das Werk zur Produktion von Gleichgewichtsstapler in Jinan, das 2022 seinen Betrieb aufnehmen soll. Bis 2025 sollen dort mehr als 800 Arbeitsplätze entstehen.

Siemens Gamesa baut in Indien Windpark mit 473 MW Gesamtleistung

Siemens Gamesa hat in Indien einen seiner größten Aufträge an Land gezogen. Im nordindischen Bundesstaat Rajasthan soll das spanische Unternehmen 215 kleinere Windturbinen für ein Windparkprojekt von Adani Green Energy liefern. Das Projekt wird eine Gesamtleistung von 473 Megawatt Strom haben, wie Siemens Gamesa mitteilte. Die Anlagen werden vor Ort in Indien gebaut und sollen bis September 2021 geliefert werden.

Ista schließt ESG-Kreditlinie von 1,85 Milliarden Euro ab

Der Energiedienstleister ista koppelt seine Finanzierungsstruktur an die Nachhaltigkeitserfolge des Unternehmens. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen ESG-syndizierten Kredit von bis zu 1,85 Milliarden Euro mit elf internationalen Banken abgeschlossen. Beteiligt sind unter anderem die Commerzbank, die UniCredit Bank AG, die ING Bank und die Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group.

Unterhaching will van Lent als neuen Cheftrainer verpflichten

Der börsennotierte Fußballclub Spielvereinigung Unterhaching ist bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Wie die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA mitteilte, steht sie kurz vor der Verpflichtung des Niederländers Arie van Lent als Trainer der Profimannschaft. Grundsätzlich bestehe zwischen beiden Parteien Einigkeit. Die Vertragsunterschrift sei für Dienstag geplant.

Diageo kauft Aviation Gin und Davos Brands für 610 Mio Dollar

Der weltgrößte Spirituosenhersteller Diageo verstärkt sein Portfolio mit der Gin-Marke Aviation American Gin. Wie der britische Konzern mitteilte, übernimmt er die Marke über die Akquisition der Aviation Gin LLC und der Davos Brands LLC für insgesamt bis zu 610 Millionen US-Dollar.

Easyjet schließt drei britische Basen

Der britische Billigflieger Easyjet dünnt sein Standort-Netzwerk im Heimatmarkt aus. Die Easyjet PLC bestätigte, die Basen an den Flughäfen London Stansted, London Southend und Newcastle ab dem 31. August zu schließen. Southend und Newcastle bleiben Teil des Routennetzes.

Ryanair Holdings senkt Kapazität im September und Oktober

Die jüngsten europaweiten Anstiege von Covid-19-Fällen lasten auf den Buchungen des Billigfliegers Ryanair. Wie die Gesellschaft mitteilte, will sie ihre Flugkapazitäten im September und Oktober deshalb um 20 Prozent senken.

Chevron erwägt Öl-Explorationsabkommen im Irak - Kreise

Chevron führt Gespräche über Investitionen in eines der großen Ölfelder im Irak. Dies sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Eine solche Investition wäre ein Beweis in das Vertrauen in die irakische Energieindustrie, die unter jahrelanger Instabilität und dem Stopp ausländischer Investitionen leidet.

EU gestattet Mastercard Übernahme von Nets-Geschäften unter Auflagen

Der Kreditkartenkonzern Mastercard darf das Konto-zu-Konto-(A2A-)-Geschäft des dänischen Zahlungsdienstleisters Nets übernehmen. Die EU-Kommission hat den Zukauf im Volumen von 2,85 Milliarden Euro unter Auflagen freigegeben, wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten. Diese sehen vor, dass die Unternehmen die Rechte für die Nutzung der "Realtime 24/7"-Technologie von Nets an einen geeigneten Käufer abgeben, inklusive der dazugehörenden Mitarbeiter und Dienstleistungen.

US-Regierung erlegt Huawei neue Beschränkungen auf

Das US-Handelsministerium hat neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken. Damit erschwert die US-Regierung dem chinesischen Telekommunikationsunternehmen weiter den Zugang zu wichtigen Komponenten. Huawei ist der weltweit größte Hersteller von Telekommunikationsausrüstung und Smartphones.

