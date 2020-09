Der Oldenburger Energieversorger EWE AG hat sein Ergebnis im ersten Halbjahr trotz der Corona-Krise und eines ungünstig milden Winters verbessert. Dazu haben wesentlich die Optimierung der Gasflexibilitäten und höhere Winderträge beigetragen, erklärte das Unternehmen in überwiegend kommunalaler Eigentümerschaft. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 3,7 Prozent auf 281,9 Millionen Euro.

Hamburg Commercial Bank schafft Gewinn und bestätigt Ausblick

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat im ersten Halbjahr trotz einer wegen der Corona-Krise stark erhöhten Risikovorsorge unter dem Strich einen kleinen Gewinn geschafft. An einem Ziel für das Gesamtjahr, einen Vorsteuergewinn leicht über Vorjahr zu erzielen, hält die frühere HSH Nordbank, die einen harten Restrukturierungskurs fährt, fest.

Lang & Schwarz verdient dank gutem Handelsergebnis mehr

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat im zweiten Quartal dank eines robusten Handelsgeschäfts ein Konzernergebnis von 14,392 Millionen Euro erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen eines Steueraufwands noch ein Verlust von 1,654 Millionen Euro angefallen war

Verdi und Ryanair-Tochter Malta Air brechen Tarifgespräche "ergebnislos" ab

Die in Deutschland fliegende Ryanair-Tochter Malta Air und Arbeitnehmervertreter haben nach drei Monaten ihre Tarifverhandlungen abgebrochen. Die Gespräche über eine Tarifvereinbarung zur Beschäftigungssicherung in der Corona-Krise für die bundesweit rund 900 Mitarbeiter des Kabinenpersonals seien am Donnerstag "ergebnislos abgebrochen" worden, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Berlin mit. Das Angebot des Unternehmens sei "nicht akzeptabel", erklärte Verdi zur Begründung.

Walmart will zusammen mit Microsoft für TikTok bieten

Walmart ist in Gespräche mit Microsoft eingestiegen, um sich gemeinsam um den Kauf des US-Geschäfts der chinesischen Plattform TikTok zu bemühen. Die Partnerschaft der beiden US-Konzerne werde die Sorgen der US-Regierung berücksichtigen, teilte der Handelsriese mit. Die Regierung hatte Sicherheitsbedenken geäußert und den Verkauf des TikTok-Geschäfts in den USA gefordert.

IPO/Bain will japanischen Chiphersteller Kioxia an die Börse bringen

Ein von der Beteiligungsgesellschaft Bain angeführtes Konsortium will den japanischen Chiphersteller Kioxia am 6. Oktober an die Börse bringen. Mit einer erwarteten Marktkapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar werde es einer der größten Börsengänge des Jahres, teilte Kioxia mit.

===

