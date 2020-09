dank eines optimistischen Ausblicks auf das dritte Quartal.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Conti erweitert Umbauprogramm - 30.000 Jobs betroffen

Der Automobilzulieferer Continental erweitert sein vergangenes Jahr aufgesetztes Strukturprogramm wegen der anhaltend geringen weltweiten Fahrzeugproduktion. Der DAX-Konzern will laut Mitteilung nun ab 2023 in der Summe jährlich mehr als 1 Milliarde Euro brutto einsparen.

DWS will EY wegen Wirecard-Skandal nicht als Abschlussprüfer 2020

DWS zieht Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal und schlägt der Hauptversammlung im November vor, KPMG anstatt EY als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. Grund seien mögliche Konflikte resultierend aus der Rolle von EY als Prüfer der Bücher des mittlerweile insolventen Finanztechnologieunternehmens.

Patrizia kauft Bürogebäude in Spanien für 72 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Patrizia verstärkt sein Portfolio mit einem Zukauf in Spanien. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ein geplantes Bürogebäude in Barcelona für 72 Millionen Euro gekauft.

Kuka bekommt Auftrag für 185 Roboter vom Autozulieferer Seojin

Kuka hat vom koreanischen Automobilzulieferer Seojin Industrial einen Großauftrag für die Lieferung von 185 Robotern erhalten. Der Auftrag hat laut Mitteilung ein Volumen im "einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Ab 2021 werde Seojin in den Werken Hwaseong und Gwangju mehr als 185 Kuka-Roboter einsetzen, um für Kunden wie Hyundai und Kia Autoteile zu fertigen.

Bertelsmann will US-Verlag Simon & Schuster übernehmen

Der Medienkonzern Bertelsmann will sein Verlagsgeschäft mit der Übernahme von Simon & Schuster in den USA stärken. Bertelsmann sei "interessiert" und werde bieten, sobald ViacomCBS den geplanten, durch die Pandemie verzögerten Verkaufsprozess startet, sagte Vorstandschef Thomas Rabe der Financial Times.

Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof nehmen Insolvenzplan an

Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof wollen die insolvente Warenhauskette retten: Auf der Gläubigerversammlung am Dienstag in Essen stimmten sie dem Insolvenzplan zu, wie Unternehmenschef Miguel Müllenbach den Mitarbeitern per Brief mitteilte. Müllenbach zeigte sich zuversichtlich, dass das Schutzschirm-Verfahren wie geplant noch im September abgeschlossen werden könne und der Konzern dann schuldenfrei sei.

Anleger erwirken "Arrestbefehl" auf Assets des Ex-Wirecard-CEO

Die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Leipold hat nach eigenen Angaben für mehrere geschädigte Anleger beim Landgericht München I sogenannte "Arrestbefehle" in Höhe von 2,7 Millionen Euro gegen den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun erwirkt.

Gericht in Amsterdam blockiert Mediasets Holding-Pläne

Mediaset muss den Zusammenschluss seiner italienischen und spanischen Geschäfte zu einer paneuropäischen Medien-Holding namens MediaForEurope vorerst auf Eis legen. Wie der Medienkonzern mitteilte, hat ein Gericht in Amsterdam die Fusion blockiert. Es folgte dem Einwand des französischen Vivendi-Konzerns, der das Vorhaben unter der Begründung ablehnt es missachte grundsätzliche Aktionärsrechte.

Frühere Franchise-Nehmer verklagen McDonald's wegen Diskriminierung

Dem US-Fastfood-Konzern McDonald's steht eine millionenschwere Sammelklage durch frühere Franchise-Nehmer ins Haus. Mehrere Dutzend ehemalige schwarze Franchisenehmer werfen dem Burger-Giganten Diskriminierung vor.

Tesla kündigt sporadische Aktienverkäufe über bis zu 5 Mrd Dollar an

Der US-Elektroautobauer Tesla will von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt werfen. Wie der Konzern mitteilte, soll sich das Volumen auf insgesamt bis zu 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Aktie legt vorbörslich um 6 Prozent zu.

Walmart lanciert neues Kundenprogramm in Konkurrenz zu Amazon Prime

Der US-Supermarktriese Walmart will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm seine Position gegenüber dem Online-Händler Amazon stärken. Das Programm Walmart+ als Gegenstück zu Amazon Prime soll Mitte September starten, wie der größte Einzelhändler der Welt am Dienstag ankündigte.

