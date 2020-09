Die Parship Group, ein gemeinsames Unternehmen von Prosiebensat1 und General Atlantic, hat die Übernahme der US-amerikanischen The Meet Group unter Dach und Fach gebracht und könnte schon bald die Segel an der Börse setzen. Die fusionierte Parshipmeet Group werde nun ein führender Anbieter im internationalen Online-Dating-Markt und komme auf eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro, teilte der deutsche Medienkonzern am Freitag mit. Mit Datingportalen hat Prosiebensat1 noch Einiges vor und erklärte jüngst, das Geschäft mit Dating-Portalen mittelfristig an die Börse zu bringen. Dazu hieß es von der Prosiebensat1 weiter, für das "Jahr 2022 prüfe man gemeinsam mit General Atlantic den Gang aufs Parkett".

Sport1 Medien verlängert Vertrag von CEO und CFO

Sport1 Medien, eine Mehrheitsbeteiligung der Highlight Communications, hat die Verträge von CEO Olaf Schröder und Vorstand Recht und Finanzen, Matthias Kirschenhofer, bis Ende 2024 verlängert. Schröder, 49, ist seit August 2017 CEO der Sport1 Medien AG, die bis 1. Januar 2020 als Constantin Medien AG firmierte. Kirschenhofer, 51, ist seit September 2017 an Bord.

Just Eat Takeaway und Grubhub verlängern Transaktionsfrist bis Ende 2021

Die Essenslieferdienste Just Eat Takeaway und Grubhub geben sich mehr Zeit für die Erfüllung aller ihrer Fusionsbedingungen. Die beiden Unternehmen verlängerten eine dafür gesetzte Frist vom 10. Juni 2021 bis zum 31. Dezember 2021, wie sie am Freitag mitteilten. Dies gebe ihnen genügend Zeit unter anderem für die Registrierung der Stammaktien und amerikanischen Hinterlegungsscheine (American Depositary Shares) von Just Eat Takeaway.com in den USA. Die Fusionspartner erwarten den Abschluss ihrer Transaktion weiterhin in der ersten Hälfte des kommenden Jahres.

Nanogate setzt Gläubigerversammlung am 4. November an

Die insolvente Nanogate SE hat am 4. November eine Gläubigerversammlung einberufen. Der Vorstand strebe weiterhin eine Sanierung des Konzerns an, bei der möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Aktuell erarbeite das Management gemeinsam mit Sanierungsexperten die Restrukturierungsmaßnahmen sowie den Insolvenzplan, teilte das Technologieunternehmen mit.

United Airlines setzt auf Urlaubsreisende

Die US-Fluglinie United Airlines will im kommenden Monat wieder mehr Inlands- und Auslandsflüge anbieten. Dabei setzt die Airline auch verstärkt auf Urlaubsreisende, weil in Teilen des Landes die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden. Ab Oktober werden dann nach Angaben von United Airlines 14 Urlaubsziele wie beispielsweise Hawaii, Florida und Mexiko zusätzlich angeflogen. Insgesamt wird die Gesellschaft 50 Inlands- und 23 internationalen Strecken wieder ins Programm nehmen.

Yandex und Uber gliedern selbstfahrende Autos aus ihrem JV aus

Die russisch-niederländische Yandex und Uber Technologies wollen ihre Geschäftssparte für selbstfahrende Autos aus dem gemeinsamen Joint-Venture in ein separates Unternehmen ausgliedern. Zudem will der russische Internetkonzern nach Angaben vom Freitag 150 Millionen US-Dollar in die neue Gesellschaft mit dem Namen "Yandex Self-Driving Group" investieren und kaufe auch einen Teil der Uber-Beteiligung. Als Ergebnis werden die Russen 73 Prozent und Uber 19 Prozent der Anteile halten. Der Rest ist für das Management und Mitarbeiter der neuen Gesellschaft vorgesehen.

