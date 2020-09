Der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech haben in Deutschland grünes Licht für die klinische Phase 2/3-Studie mit ihrem Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 erhalten. Das Paul-Ehrlich-Institut erteilte die Genehmigung für den deutschen Teil der globalen Zulassungsstudie, die von Biontech und Pfizer im Juli gestartet wurde, wie die beiden Unternehmen mitteilten.

Strombörse ermöglicht negative Gaspreise

Energiehändler können ab 1. Oktober mit negativen Preisen für Erdgas handeln. Dies will die European Energy Exchange (EEX) an den von ihr betriebenen Spotmärkten ermöglichen. Die Einführung folge auf eine Periode von größeren Preisschwankungen in den vergangenen Monaten, erklärte das Unternehmen. Damit sei es möglich, künftig "mit jedem zukünftigen Preisszenario" umzugehen.

Engie ist bereit, Alternativen von Suez zu Veolia-Offerte zu prüfen

Im Streit um den Ausstieg des Energiekonzerns Engie bei dem Abfallentsorger Suez hat sich Engie bereit erklärt, alle Alternativen zu prüfen, die die Suez SA zu einem möglichen Verkauf des Aktienpaketes an Veolia Environnement vorlegt. Das sagte Engie-Chef Jean-Pierre Clamadieu in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France Info.

September 07, 2020 12:34 ET (16:34 GMT)