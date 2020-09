Die globale Rückversicherungsbranche steht wegen der Corona-Pandemie zusätzlich unter Druck. Die bisher bekannten Schäden aus der Pandemie und weitere Naturkatastrophen haben das Großschadensbudget bei vielen Rückversicherern bereits aufgezehrt, wie die Analysten der Ratingagentur Moody's schreiben. Angesichts der sich abschwächenden Rentabilität der Versicherer hat Moody's den Ausblick für die globale Rückversicherungsbranche auf negativ von stabil gesenkt.

Boeing weist auf weiteres 787-Produktionsproblem hin

Boeing hat nach eigenen Angaben ein weiteres Problem bei der Produktion des 787 Dreamliners entdeckt, das die Auslieferung verlangsamt. Diesmal ist das Höhenleitwerk betroffen, das zur Stabilisierung und Steuerung der Fluglage dient, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Boeing teilte mit, das aktuelle Problem betreffe die Art und Weise, wie Teile während der Konstruktion des Höhenleitwerks zusammengeklemmt wurden. Boeing sagte, die Probleme beträfen nicht ausgelieferte Jets und seien "Anfang dieses Jahres" entdeckt worden.

GM beteiligt sich in strategischer Partnerschaft an Nikola

Der US-Autohersteller General Motors (GM) hat sich für einen elektrischen Pickup-Truck einen Partner ins Boot geholt. Der Konzern hat eine strategische Partnerschaft mit der Nikola Corp geschlossen, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten. Im Zuge der Vereinbarung übernimmt GM 11 Prozent der Nikola-Anteile und kann ein Mitglied in den Verwaltungsrat entsenden. Die Nikola-Aktie klettert im vorbörslichen Handel um 47 Prozent.

Google verzichtet auf Bürogebäude in Irland für 2.000 Mitarbeiter

Der Internetkonzern Google verzichtet zunächst auf ein großes neues Büro in Irland. Das Unternehmen hat seine Pläne aufgegeben, Büroräume in den Docklands von Dublin für bis zu 2.000 Mitarbeiter in einem Gebäude namens Sorting Office zu mieten. "Nach langer Überlegung hat Google entschieden, das Sorting Office nicht zu mieten", sagte ein Google-Sprecher. "Wir stehen zu Irland und werden weiterhin in unser irisches Geschäft investieren." Google beschäftigt in dem Land derzeit 8.000 Mitarbeiter.

Kozmiensky wird Risikovorständin der ING Deutschland

Die ING Deutschland bekommt eine neue Risikovorständin. Wie die Tochter der niederländischen ING Group mitteilte, rückt Sigrid Kozmiensky, bisher Managing Director Risk Management und Generalbevollmächtigte, in den Vorstand auf. Sie löst dort zum 1. Oktober den bisherigen Chief Risk Officer Bernd Geilen ab, der den Posten 10 Jahre lang hielt.

Mondelez will Repräsentanz von Schwarzen im Management verdoppeln

Der Snackhersteller Mondelez International bekennt sich zu mehr Diversität. Wie der Konzern mitteilte, soll die Vertretung Schwarzer im Management in den USA bis 2024 verdoppelt werden. Außerdem will Mondelez einen globalen Chief Diversity and Inclusion Officer berufen. "Als globales Unternehmen wissen wir, dass Diversität in all ihren Formen ein Treiber für Innovation und Wachstum ist", sagte CEO Dirk Van de Put. Die Diversität der Konsumenten solle sich auch im Unternehmen widerspiegeln.

Renault, Nissan und Uber wollen Elektrofahrzeuge in Europa fördern

Die beiden Autobauer Renault und Nissan haben mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa zu fördern. "Diese Vereinbarung zielt darauf ab, Uber zu ermöglichen, sein Mobilitätsangebot zu elektrifizieren", teilte die französische Renault SA mit.

