Volkswagen hat einen internen Nachfolger für den scheidenden Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann gefunden. Klaus Zellmer, bisher CEO von Porsche Nordamerika, wird zum 15. September 2020 Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw, wie der Wolfsburger Konzern mitteilte.

Vorwürfe gegen Grenke - Aktie bricht ein

Der Leasinganbieter Grenke sieht sich schwerwiegenden Anschuldigungen eines Short-Sellers ausgesetzt. In einem Bericht bezichtigt die Firma "Viceroy Resarch", die auf einen Kursrückgang der Aktie wettet, den MDAX-Konzern des Bilanzbetrugs. Die Grenke-Aktie verliert am Nachmittag über 20 Prozent.

Hella übernimmt seinen Lieferanten FWB vollständig

Der Autozulieferer Hella übernimmt einen Zulieferer - den Kunststofftechnikspezialisten FWB aus Pirmasens - vollständig. Hella stockt dazu seine bisherige 25-prozentige Beteiligung auf, wie es in einer Mitteilung des Konzerns aus dem ostwestfälischen Lippstadt heißt. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Dr. Hönle übernimmt UV-Technik Meyer GmbH

Der UV-Technologiespezialist Dr. Hönle AG übernimmt die UV-Technik Meyer GmbH zum 1. Oktober vollständig. Das Unternehmen aus dem hessischen Ortenberg vertreibt UV-Strahler und Vorschaltgeräte für unterschiedliche Anwendungen und erzielt damit einen Jahresumsatz von 4 bis 5 Millionen Euro.

Schaeffler: Haben bisher keine konkrete Transaktion im Auge

Der Automobilzulieferer Schaeffler kann künftig auf einen umfassenden Kapitalrahmen für möglicherweise auch Zukäufe zurückgreifen. Bislang gebe es aber keine konkreten Transaktionen, die das Unternehmen im Blick habe, sagte Aufsichtsratschef Georg Schaeffler anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlung.

R+V-Chef: An Senkung des Garantiezins führt kein Weg vorbei

Die deutsche Lebensversicherung steht wohl vor einer Senkung des Grantiezinses. "Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Branche den Garantiezins ab 2021 senken wird", sagte der Vorstandschef des nach Beitragseinnahmen zweitgrößten Lebensversicherers Deutschlands R+V, Norbert Rollinger, dem Handelsblatt. "An einer weiteren Senkung des Garantiezinses führt kein Weg vorbei."

Ernst & Young bedauert späte Aufdeckung des Wirecard-Betrugs

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hat sich zu der Kritik im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal geäußert. "Auch wenn wir erfolgreich darin waren, den Betrug aufzudecken, bedauern wir, dass er nicht früher entdeckt wurde", schrieb Carmine Di Sibio, Chairman und CEO von EY Global.

Fitch stuft ABN Amro auf A von A+ ab; Ausblick negativ

Fitch senkt den Daumen über die Bonität der niederländischen Bank ABN Amro. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating für die ABN Amro Bank NV auf A von A+ gesenkt. Der Ausblick ist negativ.

London City Airport will ein Drittel der Stellen streichen

Auch am Londoner City Airport müssen sich die Beschäftigten wegen der massiv geringeren Nachfrage infolge der Corona-Pandemie auf tiefe Einschnitte einstellen. Bis zu 239 oder 35 Prozent aller Stellen könnten gestrichen werden, wie aus einer Mitteilung des Flughafens hervorgeht.

Amazon eröffnet Plattform für Luxus-Shopping

Amazon.com weitet sein Angebot um Luxusgüter aus. Der Online-Händler hat eine Luxus-Shopping-Plattform ins Leben gerufen, auf der Mode- und Beauty-Marken erhältlich sein werden.

Kraft Heinz will 2 Milliarden Dollar einsparen

Kraft Heinz will in den nächsten fünf Jahren insgesamt 2 Milliarden Dollar einsparen. CEO Miguel Patricio sagte in einem Interview, er wolle strategischere Einschnitte vornehmen als unter seinen Vorgängern. Einsparungen sollen dazu verwendet werden, um durch gezieltes Marketing einzelne Konzernmarken wiederzubeleben.

Kraft Heinz verkauft Großteil des Käsegeschäfts nach Frankreich - Kreise

Der US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz trennt sich offenbar von einem Großteil seines Käsegeschäfts. Das Unternehmen stehe kurz vor einer Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereiches an die französische Lactalis, sagten mit dem Vorgängen vertraute Personen. In dem Deal werde das Geschäft mit rund 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet.

E-Lkw-Start-up Nikola erhält Rückendeckung von Partner Iveco

Angesichts heftiger Betrugsvorwürfe erhält das amerikanische Elektro-Lkw-Start-up Nikola Rückendeckung von seinem europäischen Partner Iveco. "Wir haben in Ulm bereits Prototypen des Nikola Tre auf Basis unseres S-Way im Aufbau, die Funktionstests laufen noch vor Jahresende an", sagte Gerrit Marx, Vorstandschef des Lkw-Herstellers, gegenüber der Welt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2020 12:17 ET (16:17 GMT)