Carlsberg erhöht Prognose

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg wird etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie das Unternehmen mitteilte, rechnet es jetzt mit einem Rückgang des organischen operativen Gewinns im hohen einstelligen Prozentbereich. Bisher hatte Carlsberg einen Rückgang von 10 bis 15 Prozent erwartet.

Macquarie bietet Milliarden für Enel-Anteil an Open Fiber

Der italienische Energiekonzern Enel hat eine Offerte von Macquarie für den 50-Prozent-Anteil an Open Fiber erhalten. Das Angebot liege bei rund 2,65 Milliarden Euro, so die Enel SpA.

Engie lehnt Veolias Angebot für Suez zu aktuellen Bedingungen ab

Die Engie SA will Veolia die Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez nicht ohne Nachbesserungen verkaufen. Veolias Offerte für den Anteil sei zu den vorgeschlagenen Bedingungen inakzeptabel, teilte der französische Energieerzeuger mit.

LVMH geht gegen Tiffany vor - keine Beschleunigung des Verfahrens

Der Streit zwischen LVMH und Tiffany um die Übernahme des US-Schmuckhändlers zieht weitere Kreise. Der französische Luxusgüterkonzern beantragte am Donnerstag bei einem US-Gericht, die Forderung Tiffanys nach einer Beschleunigung des entscheidenden Verfahrens über die Durchsetzung der Übernahmevereinbarung abzulehnen. "Es gibt keine objektiven Gründe, warum das bevorstehende Verfahren nicht innerhalb eines normalen Zeitrahmens stattfinden sollte", begründete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

Carnival-Tochter P&O Cruises legt weitere Kreuzfahrten auf Eis

Die Carnival-Tochter P&O Cruises legt alle Schifffsreisen wegen der steigenden Coronavirus-Infektionen in Europa bis Anfang kommenden Jahres auf Eis. Die in Großbritannien ansässige Kreuzfahrtreederei teilte mit, dass alle Karibikkreuzfahrten bis Ende Januar abgesagt werden. Zudem werden alle Kreuzfahrten von und nach Southampton bis Februar gestrichen.

Ford erweitert Michigan-Werk für Fertigung von elektrischem F-150

Ford wird das größte und zugleich älteste Werk für die Produktion einer elektrischen Version des Pickups F-150 erweitern. Der US-Autokonzern will für die Vergrößerung des Werks River Rouge laut Mitteilung etwa 700 Millionen US-Dollar investieren. Die Fabrik steht unweit der Konzernzentrale in Dearborn. Mit dem Ausbau sollen zusätzlich 300 Jobs geschaffen werden.

Metlife kauft Versant Health für 1,68 Mrd US-Dollar in bar

Die US-Versicherungsgesellschaft Metlife kauft von einer Investorengruppe unter der Führung von Centerbridge Partners die in der Augenbehandlungsbranche tätige Versant Health für 1,68 Milliarden US-Dollar in bar. Wie Metlife am Donnerstagmittag mitteilte, sind mehr als 90 Prozent der Angestellten daran interessiert, auch eine Krankenversicherung für Augenleiden über ihren Arbeitgeber zu erhalten.

Lilly und Amgen kooperieren bei Covid-19-Antikörpertherapie

Bei der Herstellung seiner Covid-19-Antikörpertherapien arbeitet der Pharmakonzern Eli Lilly & Co. für den Fall einer Marktzlassung mit Wettbewerber Amgen Inc zusammen. Beide Unternehmen stellten sich auf die Produktion von Millionen von Dosen herzustellen, sagte Daniel Skovronsky, der wissenschaftlicher Leiter von Lilly.

