Die Roche-US-Tochter Genentech hat in einer Phase-3-Studie mit ihrem Arthritis-Medikament Actemra ihren primären Endpunkt erreicht. Laut Unternehmen verringert Actemra die Wahrscheinlichkeit, dass bei hospitalisierten Patienten mit Lungenentzündung im Zusammenhang mit Covid-19 eine mechanische Beatmung notwendig wird.

Maersk bereitet Jobabbau vor - Hamburg Süd eventuell auch betroffen

Die dänische Containerreederei A.P. Moeller-Maersk bereitet einen größeren Stellenabbau vor, um die Kosten zu senken und die Organisation der Gruppe zu vereinfachen. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass bis zu 27.000 Jobs - oder knapp ein Drittel der weltweiten Belegschaft - von den Maßnahmen betroffen sein könnten. Wie viele von den 80.000 weltweit Beschäftigen letztlich gehen müssen, sagte der Sprecher nicht. Auch Hamburg Süd könnte Teil der Pläne sein.

EU sichert sich 300 Millionen Corona-Impfdosen von Sanofi und GSK

Die Europäische Kommission hat sich Zugriff auf weitere Corona-Impfdosen gesichert. Wie die Kommission mitteilte, hat sie einen Vertrag mit den Pharmakonzernen Sanofi und Glaxosmithkline (GSK) über bis zu 300 Millionen Dosen von deren potenziellem Covid-19-Impfstoff gesichert. Finanzielle Details nannte die Kommission nicht.

GB/Gewerkschaft fordert Regierung zu Genehmigung von Atomprojekt auf

Die englisch-irische Gewerkschaft Unite the Union hat die britische Regierung aufgefordert, das Atomprojekt Sizewell C in Suffolk/England zu genehmigen. Der Gewerkschaft zufolge hat das Konsortium der Hauptauftragnehmer von Sizewell C davor gewarnt, dass ein Scheitern des Projekts 10.000 Arbeitsplätze in der gesamten nuklearen Lieferkette kosten könnte.

USA verbieten chinesische Apps Tiktok und Wechat ab Sonntag

Die beiden chinesischen Apps Tiktok und Wechat stehen in den USA vor dem Aus. Die Regierung von Präsident Donald Trump will den Download der Videoplattform Tiktok und die Nutzung der Messaging- und Bezahl-App Wechat aus Gründen des Datenschutzes und der nationalen Sicherheit ab Sonntag verbieten, wie Handelsminister Wilbur Ross in einem Interview mit Fox Business sagte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 12:16 ET (16:16 GMT)