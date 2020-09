Ab Dienstag können sich Gaseinkäufer, die künftig Mengen aus dem schwimmenden Anlandeterminal für Flüssiggas in Wilhelmshaven abnehmen wollen, beim Energieversorger Uniper SE melden. Das sogenannte Interessenbekundungsverfahren dauert bis zum 30. Oktober, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

United Internet an der Börse abgestraft - Streit mit Telefonica eskaliert

Nach der Prognosesenkung von United Internet und Drillisch infolge der höheren Preise für die Nutzung des Mobilfunknetzes von Telefonica Deutschland werden die Aktien an der Börse abgestraft. Die Papiere von United Internet und der Tochter Drillisch brechen im Mittagshandel jeweils um 26 Prozent ein. Belasten dürfte nicht nur die Gewinnwarnung für dieses Jahr, sondern besonders auch die düstere Perspektive: Der Internet- und Mobilfunkanbieter erwartet wegen des jährlich steigenden Datenwachstums stark steigende Mehrkosten - mit entsprechendem Druck auf die Margen.

Zalando startet mit Verkauf von Second-Hand-Kleidung

Zalando hat am Montag den Verkauf von Second-Hand-Kleidung auf seiner Online-Plattform gestartet. Kundinnen und Kunden können ab sofort bei Zalando sowohl neuwertige gebrauchte Mode kaufen als auch eigene Kleidungsstücke gegen eine Gutschrift eintauschen.

Konsortium um Airbus erhält 300 Mio Euro Vertrag von der ESA

Ein Konsortium um Airbus ist von der Europäischen Weltraumorganisation ESA für die Entwicklung und den Bau der polaren Eis- und Schneetopographie-Mission (CRISTAL) für das Copernicus-Programm ausgewählt worden. Der Vertrag hat einen Wert von 300 Millionen Euro, wie die Airbus SE mitteilte. An dem Industriekonsortium sind den Angaben zufolge Unternehmen aus 19 Ländern beteiligt, darunter Thales Alenia Space für den interferometrischen Radarhöhenmesser IRIS.

Goldmans M&A-Veteranen machen der nächsten Generation Platz

Goldman Sachs vollzieht im wichtigen Geschäft mit Fusionen und Übernahmen einen Generationswechsel. Stephan Feldgoise in New York sowie Mark Sorrell in London werden die Abteilung der Bank übernehmen, die im Vergleich zu denen der Wettbewerber der Wall Street die größte und für den Ruf von Goldman Sachs als führender Finanzkonzern zugleich der Schlüssel ist.

Illumina bestätigt Übernahme von Grail

Der Medizintechnikkonzern Illumina übernimmt Grail. Illumina bestätigte den Kauf des Bluttestentwicklers, dessen Verfahren zur Früherkennung von Krebs vielversprechend ist. Der Deal umfasst eine Barzahlung von 3,5 Milliarden US-Dollar sowie 4,5 Milliarden Dollar in Illumina-Aktien.

Microsoft kauft Videospielanbieter Bethesda für 7,5 Mrd Dollar

Microsoft wird die Muttergesellschaft des Computerspielherstellers Bethesda Softworks übernehmen. Der Softwarekonzern erklärte, für 7,5 Milliarden Dollar in bar übernehme er das Verlagshaus Zenimax Media mit den Büros, Studios und mehr als 2.300 Mitarbeitern.

Norwegens Staatsfonds soll weniger in Europa investieren

Norwegens Staatsfonds soll dem norwegischen Finanzministerium zufolge mehr in Nordamerika und weniger in Europa investieren, um von einer stärkeren Wertsteigerung zu profitieren. Die norwegische Regierung teilte in einem White Paper mit, künftig solle Nordamerika einen höheren Anteil am Benchmark-Index des Fonds bekommen und entsprechend die entwickelten europäischen Markte einen niedrigeren Anteil. Der Beschluß folgt einer früheren Empfehlung der norwegischen Zentralbank, die den Fonds managt.

Bytedance strebt Tiktok-Bewertung von 60 Milliarden Dollar an

Die Videoplattform Tiktok könnte in dem aktuell verhandelten Deal zur Beteiligung von US-Firmen auf eine Bewertung von mehr als 60 Milliarden Dollar kommen, wie Insider sagten. Der Mutterkonzern Bytedance verhandelt mit den US-Konzernen Oracle und Walmart über eine Beteiligung, um ein Aus der Plattform in den USA zu verhindern. Danach soll Oracle 12,5 Prozent der Anteile bekommen, Walmart 7,5 Prozent. Würde die Gesamtbewertung wie angepeilt ausfallen, so müssten die US-Firmen für die beiden Anteilspakete an der populären App 12 Milliarden Dollar hinblättern.

Trump will chinesische Kontrolle über Tiktok in den USA ausschließen

Die Zukunft der Videoplattform Tiktok in den USA bleibt vorerst unklar. Präsident Donald Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. "Sie werden nichts damit zu tun haben, und wenn doch, werden wir den Deal einfach nicht machen", sagte Trump dem Sender Fox News.

