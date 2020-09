Verbraucherschützer in Frankreich haben Klage gegen den japanischen Spielekonsolenhersteller Nintendo eingereicht: Sie werfen dem Unternehmen vor, dass die beliebte Spielekonsole Switch zu schnell kaputtgeht. Die Klage lautet auf "geplante Obsoleszenz", also den eingebauten Verschleiß. Bei der Switch sind demnach die Controller das Problem: Sie stecken oft fest, und das meist weniger als ein Jahr nach dem Kauf der Konsole.

Tiktok fordert Social-Media-Kooperation beim Entfernen schädlicher Inhalte

Tiktok will mit anderen Online-Plattformen kooperieren, um sozial schädliche Inhalte zu entfernen. Zu diesem Zweck hat die chinesische Videoplattform nach Angaben eines Unternehmensmanagers andere Online-Plattformen angeschrieben. Theo Bartram, bei Tiktok verantwortlich für Regierungsbeziehungen und Öffentlichkeitsarbeit für Europa, den Nahen Osten und Afrika, sagte in einem Ausschuss des britischen Parlaments, das Unternehmen habe am Montag an die Chefs von Facebook, Instagram, Google, Youtube, Twitter, Twitch, Snapchat, Pinterest und Reddit angeschrieben. Angestrebt werde eine Partnerschaft, wie sie derzeit zur Beseitigung terroristischer Inhalte genutzt wird.

September 22, 2020