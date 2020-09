Der Chemiekalienhändler Brenntag ordnet seine operative Geschäftsstruktur neu, um die Basis für nachhaltiges organisches Ergebniswachstum in einem sich rasant ändernden globalen Marktumfeld zu schaffen. Ab 1. Januar 2021 werde das Unternehmen in zwei globalen Geschäftsbereichen geführt, Brenntag Essentials und Brenntag Specialties, teilte der MDAX-Konzern mit. Am Kern des Geschäftsmodells ändere sich nichts. Entsprechend der neuen Geschäftsstruktur ändern sich jedoch teilweise die Verantwortlichkeiten im Vorstand.

Centogene sieht seit Juli auch wieder Dynamik im Kerngeschäft

Das Biotech-Unternehmen Centogene hat im zweiten Quartal im Kerngeschäft mit der Diagnostik von seltenen Krankheiten die Folgen der Corona-Pandemie im Gesundheitssystem zu spüren bekommen. Der Umsatz ging um 13,3 Prozent auf 9,7 Millionen Euro zurück. Die Covid-19-Tests, die dem Unternehmen aus Rostock auch anbietet, konnten einen Teil der Einnahmeverluste immerhin ausgleichen. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Fehlbetrag von 10,4 Millionen Euro - 4,2 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dazu trug auch die Expansion bei.

Dräger-CEO vermutet Shortsellerangriffe auf sein Unternehmen

Der Vorstandschef von Dräger hält es für möglich, dass Spekulanten den Lübecker Medizintechnikhersteller "zum Ziel einer feindlichen Übernahme" machen wollen. CEO Stefan Dräger sagte der Wochenzeitung Zeit mit Blick auf den Aktienkurs, "dass offenbar Spekulanten auf fallende Kurse unserer Aktien setzen - so als würde es sich bei unserer guten Entwicklung nur um ein Strohfeuer handeln." Das sei nicht der Fall, Dräger sei an der Börse eher unterbewertet.

EnBW erhebt Strafgebühr auf langes Parken an Ladesäulen

Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW will das Blockieren von Elektro-Ladesäulen verhindern. Ab 2. November fällt für Fahrer von Elektroautos eine Gebühr an, wenn sie nach vier Stunden weiterhin auf dem Ladeplatz parken. Für alle Ladevorgänge im Netz von EnBW mobility+ fallen dann 9,75 Cent pro Minute an, maximal jedoch 11,70 Euro zusätzlich. Wer Ladepunkte nach dem Ladevorgang wieder freigibt, ist davon nicht betroffen.

Johnson & Johnson beginnt letzte Testphase mit Covid-19-Impfstoff

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat eine klinische Studie mit 60.000 Probanden für seinen Einzeldosis-Impfstoff gegen Covid-19 auf drei Kontinenten begonnen. Es ist die vierte experimentelle Impfung mit Covid-19, die in den USA in die letzte klinische Testphase geht. Mit entscheidenden Ergebnissen sei Anfang kommenden Jahres zu rechnen, teilte der Konzern aus New Brunswick in New Jersey mit. Sollten diese positiv ausfallen, könne der Impfstoff schon kurz darauf für den Einsatz im Notfall zugelassen werden. J&J strebt an, erwachsene Freiwillige in den USA und mehreren anderen Ländern, darunter Brasilien und Südafrika, in die Studie aufzunehmen.

Seat bekommt zum 1. Oktober neuen Chef

Der Autohersteller Seat bekommt ab 1. Oktober einen neuen Chef. Wie die spanische Volkswagen-Tochter mitteilte, wird Wayne Griffiths ab 1. Oktober das Unternehmen Seat SA mit den beiden Marken Seat und Cupra leiten. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen. Griffiths, CEO der Marke Cupra und im Seat-Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig, werde diese Ämter bis auf weiteres ausführen. Carsten Isensee, der das Amt des CEO zusätzlich kommissarisch übernommen hatte, bleibt Vorstand für Finanzen und IT. Neuer Vorstand für Produktion und Logistik wird Herbert Steiner.

Suez bittet Marktaufsicht AMF um Prüfung der Veolia-Offerte

Der französische Abfallentsorger Suez hat im Streit um einen Einstieg von Veolia Environnement in das Unternehmen die französische Marktaufsicht AMF eingeschaltet. Die Aufsicht solle das Angebot von Veolia zum Kauf eines Anteil an der Suez SA prüfen, sagte Suez-Chairman Philippe Varin.

Walmart stellt 20.000 Saisonarbeiter ein

Walmart sucht für das Feiertagsgeschäft im Herbst und Winter rund 20.000 Saisonarbeiter und hat mit dem Einstellungsverfahren begonnen, wie der Konzern mitteilte. Das Geschäft werde in diesem Jahr coronabedingt anders ablaufen, die Saison dürfte früher beginnen, verstärkt auf digitalen Online-Handel setzen und andere Artikel als sonst nachgefragt werden.

