Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bei Volkswagen muss sich der damalige Konzernchef Martin Winterkorn auch wegen des Verdachts der Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, wie das Landgericht Braunschweig mitteilte. Winterkorn soll den Angaben zufolge trotz des Wissens um den Einbau illegaler Abschalteinrichtungen bei Dieselautos und der finanziellen Risiken Investoren nicht rechtzeitig informiert haben.

Ex-Porsche-Vorstand Hatz kündigt Aussage im Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler an

In dem in der kommenden Woche beginnenden Strafprozess um den Diesel-Skandal bei Audi will der ehemalige Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz vor Gericht aussagen. "Herr Hatz wird sich selbst ausführlich zu den Vorwürfen äußern", kündigte sein Verteidiger Gerson Trüg gegenüber dem Branchenblatt Automobilwoche an. Am ersten Verhandlungstag am kommenden Mittwoch wolle zunächst sein Anwalt "ein Opening Statement zu den Vorwürfen abgeben". Details wollte Trüg noch nicht nennen.

Dürr platziert Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio Euro

Der Anlagenbauer Dürr hat eine Wandelanleihe über 150 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert und damit Struktur und Fristenprofil seiner Finanzierung verbessert. Die nicht nachrangige, nicht besicherte Anleihe war mehrfach überzeichnet, wie die Dürr AG mitteilte. Sie wird mit 0,75 Prozent jährlich verzinst, läuft etwa 5,3 Jahren und ist mit einer Wandelprämie von 40 Prozent ausgestattet. Die erste Zinszahlung wird im Januar 2022 erfolgen.

FCR Immobilien will in den General Standard und erhöht Kapital

Die FCR Immobilien AG treibt ihren Wachstumskurs mit mehreren Maßnahmen voran. Wie das Unternehmen mitteilte, strebt es an der Börse einen Wechsel von dem Segment Scale in den regulierten Markt, den General Standard, an. Außerdem will sich das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für den Ausbau des Immobilienportfolios besorgen.

Klöckner erhöht Gewinnprognose nach besserem 3. Quartal

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat wegen einer steigenden Nachfrage in Europa und den USA im dritten Quartal operativ besser abgeschnitten als erwartet. Auch ein verbessertes Preisumfeld habe sich positiv auf den Gewinn ausgewirkt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen und der damit erhöhten Unsicherheit hob Klöckner den Gewinnausblick für 2020 an.

Rocket Internet peilt Delisting für Anfang November an

Rocket Internet peilt nach den derzeitigen Plänen einen Rückzug von der Börse für Anfang November an. "Voraussichtlich werden Delisting und das Settlement für das Delisting-Self-Tender-Offer Anfang November 2020 erfolgen", teilte eine Unternehmenssprecherin am Rande der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung des Berliner Startup-Inkubators mit.

Mathias Döpfner übernimmt die Nachfolge von Friede Springer

Friede Springer hat die Weichen für die Zukunft des Medienkonzerns Axel Springer gestellt. Der jetzige Vorstandschef Mathias Döpfner soll ihr Nachfolger werden. Dazu erwirbt Döpfner 4,1 Prozent der Aktien der Axel Springer SE von der Friede Springer Stiftung. Weitere 15 Prozent soll er als Schenkung erhalten. Mit den knapp 3 Prozent, die er jetzt kontrolliert, wird der Manager, der 1998 zunächst als Welt-Chefredakteur zu Springer kam, wie Friede Springer 22 Prozent an dem Konzern halten.

Blackberry verringert im zweiten Quartal den Verlust

Der kanadische Smartphone-Hersteller Blackberry hat seinen Verlust im zweiten Geschäftsquartal 2020/21 verringert und mit dem bereinigten Ergebnis sowie Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen schrieb einen Verlust von 23 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Minus von 44 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie reduzierte sich der Verlust um 6 Cent auf 4 Cent.

BNP Paribas soll Verbrechen im Sudan unterstützt haben

Die französische Großbank BNP Paribas ist wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Menschenrechtsverstößen im Sudan ins Visier der Justiz geraten. Der internationale Dachverband der Menschenrechtsorganisationen FIDH kündigte am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an, in Frankreich seien Ermittlungen gegen das Institut eingeleitet worden. Eine Justizquelle bestätigte die Angaben auf Anfrage.

E.W. Scripps bestätigt Milliardenzukauf mit Berkshire-Hilfe

Milliardenschwere Fusion in der TV-Landschaft in den USA: E.W. Scripps, ein Betreiber von regionalen TV-Stationen, bestätigte die Übernahme von ION Media für 2,65 Milliarden US-Dollar. Einen Teil davon finanziert das Unternehmen mithilfe eines 600 Millionen Dollar schweren Investments von Warren Buffetts Firma Berkshire Hathaway.

Veolia-CEO schließt öffentliches Angebot für Suez nicht aus

Im Kampf um die Suez-Übernahme hat Veolia-Vorstandschef Antoine Frérot auch die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebotes für den Konkurrenten nicht ausgeschlossen. Im französischen Wirtschaftsfernsehen BFM Business sagte der Manager auf die Frage nach der Möglichkeit, ein komplettes Übernahmeangebot zu unterbreiten, falls Engie sich weigere, seine 29,9 Prozent abzugeben, es sei "alles möglich".

