Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck kann nach einem juristischen Erfolg in einem Patentstreit in den USA eine erhebliche Rückstellung auflösen. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat es einen Tag nach dem entscheidenden Urteil beschlossen, die für das Verfahren gebildeten Rückstellungen in Höhe von 365 Millionen Euro aufzulösen. Maximal ein mittlerer bis hoher zweistelliger Millionenbetrag könne davon im Finanzergebnis zu verbuchen sein. Ihre Prognosen werde die Merck KGaA im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung entsprechend anpassen.

Continental-Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenstreichungen

Mitarbeiter des Autozulieferers Continental haben gegen den befürchteten Abbau tausender Stellen in Deutschland demonstriert. Wie die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) mitteilte, versammelten sich am Dienstag in Hannover mehr als 2000 Demonstranten, um gegen die Sparpläne des Konzerns zu protestieren. Bei Conti stehen weltweit 30.000 Stellen zur Disposition, 13.000 davon in Deutschland.

Thyssenkrupp baut 800 Stellen im Anlagenbau ab

Thyssenkrupp baut im Zuge der angekündigten Teilung des automobilen Anlagenbaus 800 von 3.200 Stellen ab. 500 Stellen fallen allein in Deutschland weg, teilte der kriselnde Stahl- und Industriekonzern mit. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres ab Oktober wird die bisherige System Engineering wie im Mai angekündigt in zwei unabhängig voneinander agierende Unternehmen aufgeteilt.

Hornbach beschleunigt Wachstum und wird zuversichtlicher

Die Baumarktkette Hornbach profitiert weiterhin von dem durch die Pandemie verstärkten Trend zur Heimwerkerei. Wie die Hornbach-Gruppe mitteilte, hat sie ihr Wachstum im zweiten Geschäftsquartal über den Sommer beschleunigt und ihren Gewinn dank Kostensenkungen überproportional gesteigert. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird Hornbach optimistischer.

Zulieferer Kiekert und Brose müssen wegen Kartellbeteiligung zahlen

Die deutschen Autozulieferer Kiekert und Brose müssen wegen ihrer Beteiligung an zwei Kartellen insgesamt gut 18 Millionen Euro Geldbuße zahlen. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie gegen Kiekert eine Strafe von 3,2 Millionen Euro und gegen Brose eine Buße von 14,97 Millionen Euro verhängt. Magna profitiert von der Kronzeugenregelung und wird nicht zur Kasse gebeten.

Erneut Durchsuchung bei Wirecard - Zeitung

Die insolvente Wirecard AG hat einem Zeitungsbericht zufolge erneut Besuch von der Staatsanwaltschaft München I bekommen. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, durchsuchen die Ermittler das Unternehmen zur Stunde erneut, dabei seien offenbar auch Beamte des Bundeskriminalamtes im Einsatz. Inzwischen werde in einem weiteren Verfahren auch dem Verdacht der Geldwäsche nachgegangen.

Steag und Trianel bauen zwei Solarparks

Die Solar-Tochter der Essener Steag, die Steag Solar Energy Solutions, baut mit der Stadtwerke-Kooperation Trianel zwei Solarparks in Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Noch in diesem Jahr sollen die Anlagen mit einer Gesamtleistung von 17 Megawatt übergeben werden, teilte der Versorger mit.

Bouygues reduziert Anteil an Alstom weiter

Der französische Mischkonzern Bouygues reduziert seinen Anteil am Bahntechnikkonzern Alstom weiter. Wie die Bouygues SA mitteilte, sollen 11 Millionen Alstom-Aktien oder 4,9 Prozent der Beteiligung veräußert werden. Bouygues verfüge eigenen Angaben zufolge dann über eine erhöhte Flexibilität. Die Transaktion soll am 3. November abgeschlossen werden. Nach dem Verkauf halte das Unternehmen noch über eine Beteiligung von 9,7 Prozent.

Electrolux Professional streicht 210 Stellen

Der schwedische Profiküchen- und Wäschereiausstatter Electrolux Professional setzt den Rotstift an. Das Unternehmen, das dieses Jahr von dem Haushaltsgerätehersteller Electrolux abgespalten und an die Börse gebracht wurde, will als Teil seiner Kostensenkungsmaßnahmen 210 Stellen streichen.

Goldman-CEO macht Vertraute zur Chefin des Privatkundengeschäfts

Bei der US-Bank Goldman Sachs wird erstmals seit Jahren ein großer Geschäftsbereich von einer Frau geführt. Die Bank beförderte Stephanie Cohen, seit 2017 Chief Strategie Officer, auf den Chefposten des Privatkunden- und Wealth-Management-Geschäfts. Sie wird den Bereich zusammen mit Tucker York führen, der seit geraumer Zeit in der Privatbank von Goldman Sachs arbeitet. Die Maßnahme ist Teil eines Management-Umbaus durch CEO David Solomon, der seit zwei Jahren im Amt ist.

Amazon führt neue Technologie zum Bezahlen mit der Handfläche ein

Der Online-Riese Amazon lanciert eine neue Technologie zum Bezahlen mit der Handfläche. Das Amazon One genannte biometrische Erkennungssystem wird zunächst in Lebensmittelgeschäften des Konzerns in seiner Heimatstadt Seattle eingeführt, wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Kunden halten ihre Hand über einen Scanner, der die Handinnenfläche ähnlich wie einen Fingerabdruck abliest und identifiziert.

JP Morgan zahlt 920 Mio Dollar in Vergleich wegen Marktmanipulation

Die US-Großbank JP Morgan Chase & Co hat Vorwürfe der Marktmanipulation gegen eine erhebliche Zahlung beigelegt. Die Bank erklärte sich bereit, 920 Millionen US-Dollar zu zahlen und Fehlverhalten im Zusammenhang mit Manipulationen auf Edelmetall- und Staatsanleihemärkten einzugestehen, wie die Behörden mitteilten.

Keine "Flüge ins Nirgendwo" bei Singapore Airlines

Nach einem Aufschrei der Empörung begräbt die Fluggesellschaft Singapore Airlines ihre Pläne für "Flüge ins Nirgendwo", mit denen das Unternehmen die in der Corona-Krise massiv eingebrochenen Passagierzahlen aufbessern wollte. Wie der Luftfahrtkonzern am Dienstag mitteilte, soll es stattdessen für Kunden die Möglichkeit geben, am Flughafen an Bord des weltgrößten Passagierflugzeugs Airbus A380 zu speisen oder geführte Touren durch am Boden geparkte Maschinen des Konzerns zu buchen.

Impfallianz bestellt weitere 100 Mio Dosen bei indischem Produzenten

Die Impfallianz Gavi hat den indischen Impfstoff-Produzenten Serum Institute of India (SII) mit der Herstellung von 100 Millionen weiteren Dosen eines künftigen Wirkstoffs gegen das Coronavirus für ärmere Länder beauftragt. Damit habe sich die Zahl der bei SII bestellten Impfdosen verdoppelt, kündigte das Impfbündnis am Dienstag an, das dabei mit der Bill and Melinda Gates Foundation zusammenarbeitet.

