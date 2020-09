Die BASF SE hat die Trennung von ihrem Bauchemiegeschäft über die Bühne gebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der im Dezember 2019 vereinbarte Verkauf an den Finanzinvestor Lone Star für 3,17 Milliarden Euro ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden mit Wirkung Mitternacht abgeschlossen. Der Bereich firmiert nun als neu gegründete MBCC Group mit Hauptsitz in Mannheim.

Continental-Aufsichtsrat stimmt Schließung von Standorten zu

Der Aufsichtsrat von Continental hat die geplanten Werkschließungen in Aachen und Karben trotz massiver Kritik der Arbeitnehmerseite bestätigt. Zudem soll der Standort Regensburg umgebaut und das Gemeinschaftsunternehmen mit Osram aufgelöst werden, kündigte der DAX-Konzern an. Insgesamt seien von den Maßnahmen etwa 30.000 Mitarbeiter betroffen, davon etwa 13.000 in Deutschland.

Continental will Kosten für Konzernumbau dieses Jahr verbuchen

Continental will die Kosten für den umfangreichen Konzernumbau möglichst komplett noch dieses Jahr verbuchen. Nachdem vergangenes Jahr Aufwendungen von etwa 665 Millionen Euro in die Bücher genommen worden seien, soll der noch offene Differenzbetrag voraussichtlich komplett 2020 verbucht werden, sagte Conti-CEO Elmar Degenhart in einer Telefonkonferenz. "Ob uns das zu 100 Prozent gelingt, werden wir erst Ende 2020 wissen."

Gewerkschaft kritisiert Werksschließungen bei Continental scharf

Die Arbeitnehmervertreter von Continental kritisieren die vom Aufsichtsrat beschlossene Schließung von Standorten scharf. "Continental hat die gesamte Mannschaft vor den Kopf gestoßen, die eigene Unternehmenskultur beschädigt und die betriebliche Mitbestimmung mit Füßen getreten", sagte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, laut Mitteilung.

Bafin übernimmt bei Grenke Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Die Finanzaufsicht Bafin schaut sich nach den Vorwürfen eines Short-Sellers gegen die Grenke AG auch den Jahresabschluss des Leasingspezialisten an. Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mitteilte, hat sie am 29. September die Prüfung des Abschlusses der Grenke AG von der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung übernommen. Hintergrund sei unter anderem, dass die Bafin bereits eine Sonderprüfung durchführt und beide Prüfungen denselben Gegenstand beträfen.

Prosieben lotet Verkauf von Windstar Medical aus - Agentur

Die Prosiebensat1 Media SE hat einem Agenturbericht zufolge den Verkaufsprozess für Windstar Medical gestartet. Der Medienkonzern lote die Trennung des Anbieters von rezeptfreien Medikamenten aus, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Prosieben erwarte schon in den nächsten Tagen Angebote für das Unternehmen aus dem hessischen Wehrheim, das mehr als 120 Mitarbeiter beschäftigt.

Prosieben-Chef sieht leichte Erholung der Werbeerlöse - kein Ausblick

Die Lage bei den TV-Werbeeinnahmen ist bei der Prosiebensat1 Media SE nicht mehr so dramatisch wie im Frühjahr. "Ich rechne im September mit einem Minus bei den Werbeerlösen von weniger als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr", sagte Vorstandssprecher und Finanzvorstand Rainer Beaujean dem Handelsblatt. "Damit stehen wir gegenüber dem Wettbewerb gut da. Der Oktober wird ähnlich starten." Eine Prognose für die Geschäftsentwicklung im Rest des Jahres traut er sich noch nicht zu, erst Anfang November werde er einen Ausblick geben.

Fielmann hebt Jahresprognose an

Die Optikerkette Fielmann wird nach einem besser als erwartetet verlaufenen dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der SDAX-Konzern hob seine Prognose für 2020 an. Im Zeitraum von Juli bis September habe sich die Erholung fortgesetzt, so Fielmann.

Insolvenzverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof ist vorbei

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kommt wie erwartet aus der Schutzschirm-Insolvenz: Das zuständige Amtsgericht Essen hob das Insolvenzverfahren am Donnerstag auf. Das Gericht teilte mit, die Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan von Anfang September sei rechtskräftig geworden. Galeria-Sachwalter Frank Kebekus hatte nach der Gläubigerversammlung angekündigt, die Insolvenz werde im Oktober beendet sein.

Gaskraftwerke in Irsching wieder am Netz - Reservebetrieb endet

Die mehrheitlich vom Energiekonzern Uniper SE betriebenen Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 bei Ingolstadt speisen ab der Nacht zu Donnerstag wieder durchgängig Strom ins deutsche Netz ein. Nach sieben Jahren in der Netzreserve kehren sie damit wieder zurück in den Markt, teilte das MDAX-Unternehmen in Düsseldorf mit. Im vergangenen Jahr wollten die Betreiber die Anlage noch zeitweise abschalten.

Shop Apotheke: Investoren für frühere Umwandlung von Anleihe

Shop Apotheke hat eine deutliche Mehrheit der Investoren einer Wandelanleihe für die frühere Umwandlung der Bonds gewonnen. Mehr als 96 Prozent des ausstehenden Betrags von 135 Millionen Euro hätten eine entsprechende Absichtsbekundung abgegeben, so die Online-Apotheke. Spätestens am 6. Oktober sollen die Gespräche mit den Anleihegläubigern beendet werden.

Singapur ordnet Einstellung von Wirecard-Zahlungsdienstleistungen an

Die insolvente Wirecard AG muss ihre Zahlungsdienstleistungen in Singapur einstellen. Die Zentralbank des Stadtstaates hat angeordnet, dass Wirecard seine Zahlungsaktivitäten einstellt und die Kundengelder bis zum 14. Oktober zurückgibt, wie die Monetary Authority of Singapore (MAS) mitteilte. Zuvor habe der Zahlungsdienstleister der Zentralbank mitgeteilt, sich nicht mehr in der Lage zu sehen, Dienstleistungen für "eine signifikante Anzahl von Händlern" zu erbringen.

Intesa Sanpaolo einigt sich mit Gewerkschaften über Stellenabbau

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat im Rahmen der Übernahme und Integration der UBI Banca eine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt. Diese umfasst den Abbau von 5.000 Stellen auf freiwilliger Basis sowie 2.500 Neueinstellungen in den kommenden Jahren.

Suez kritisiert auch verbessertes Veolia-Angebot an Engie

Die Suez SA hat auch das neue Angebot des französischen Versorgungsunternehmens Veolia für die 29,9-prozentige Suez-Beteiligung aus dem Bestand des Energieversorgers Engie kritisiert. Die Bedingungen der neuen Offerte seien immer noch "vage" und "garantieren nicht die Wahrung der Interessen von Aktionären und Stakeholdern", teilte Suez mit. Der Konzern forderte Engie auf, keine Entscheidung unter den Bedingungen und dem Zeitplan von Veolia zu treffen.

Vattenfall eröffnet größten Onshore-Windpark der Niederlande

Vattenfall hat den bislang größten niederländischen Windpark an Land eröffnet. Er besteht laut Vattenfall aus 82 Windturbinen des Herstellers Nordex, die mit 301 Megawatt rechnerisch den Jahresbedarf von rund 370.000 niederländischen Haushalten liefern können. Erstmals seien auch Anlagen im Wald errichtet worden, so der schwedische Konzern. Der bisherige kleine Windpark "Wieringermeer" wurde nun in "Prinzessin Ariane Windpark" umbenannt.

Google macht weitere Zugeständnisse für Fitbit-Übernahme - Kreise

Google kommt einer Genehmigung für die milliardenschwere Übernahme des Fitnesstracker-Anbieters Fitbit näher. Das US-Unternehmen habe weitere Zugeständnisse gegenüber Wettbewerbern gemacht, welche das Google-Betriebssystem Android für mobile Geräte nutzen. Eine Zustimmung der EU-Kommission werde damit wahrscheinlicher, sagten zwei mit dem Fall vertraute Personen.

