Der Aufsichtsrat der Grenke AG hat Jens Rönnberg interimistisch zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, ist der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit November 2019 Mitglied des Aufsichtsrats. Er übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Firmengründer Wolfgang Grenke, dessen Aufsichtsratsmandat seit dem 21. September ruht.

Bundestag setzt Wirecard-Untersuchungsausschuss ein

Der Bundestag hat bei seiner Plenarsitzung in Berlin offiziell einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals beschlossen. Für eine entsprechende Beschlussempfehlung stimmten AfD, FDP, Grüne und Linke, wie Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) im Plenum bekanntgab. Die Koalitionsfraktionen enthielten sich.

Finanzchefin von Pfeiffer Vaccum legt Amt nieder

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat sich im Zuge der Änderung ihrer Führungsstruktur von Finanzchefin Nathalie Benedikt getrennt. Benedikt habe ihr Amt mit Wirkung zum 30. September im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt, teilte das Unternehmen mit.

Varta-Finanzvorstand geht zum Jahresende

Der Batteriehersteller Varta bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie der Konzern mitteilte, legt CFO Steffen Munz sein Vorstandsamt auf eigenen Wunsch zum Jahresende nieder. Sein Amt wird dann Armin Hessenberger, der bereits mit Wirkung zum heutigen Tag zum Vorstandsmitglied bestellt wurde, übernehmen.

Geiwitz erwartet erst 2022 Sanierungserfolge bei Karstadt Kaufhof

Nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens für Galeria Karstadt Kaufhof rechnet der scheidende Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz frühestens 2022 mit sichtbaren Erfolgen seiner Unternehmenssanierung. Die entschuldete Firma "kann jetzt nicht an allen Stellen gleichzeitig investieren, sondern das Unternehmen muss schauen, dass es durch die Pandemie kommt und die Schließungen gut über die Bühne bringt", sagte Geiwitz dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Erst danach würden die Kunden "hoffentlich einiges an Veränderung bemerken".

Paris testet Flugtaxis von deutschem Hersteller Volocopter

Die Region Paris will in Kürze Flugtaxis eines deutschen Herstellers testen. Die ersten Probeflüge mit dem Modell "VoloCity" des baden-württembergischen Produzenten Volocopter aus Bruchsal sind für Juni 2021 geplant, wie die französische Hauptstadtregion Île-de-France mitteilte.

Ford-CFO Stone verlässt den Konzern

Der Finanzvorstand von Ford, Tim Stone, verlässt den Konzern nach nur 18 Monaten, um zu einer Softwarefirma zu wechseln. Der 53-Jährige werde bei der ASAPP Inc, einem Softwareunternehmen für künstliche Intelligenz, als CFO und Chief Operating Officer tätig sein, teilte die Ford Motor Co mit. Zu Stones Nachfolger bestellte der Autokonzern John Lawler, einen Manager, der seit 30 Jahren im Konzern und zuletzt die Initiativen des Konzerns rund um fahrerlose Autos leitete.

Carnival Cruise Line annulliert die meisten US-Kreuzfahrten bis Jahresende

Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corp bläst die meisten seiner US-Kreuzfahrten der Gesellschaft Carnival Cruise Line bis zum Ende des Jahres ab. Zuvor hatte das Center for Disease Control and Prevention (CDC) angesichts des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens Passagierkreuzfahrten aus Häfen in den Vereinigten Staaten bis zum 31. Oktober verboten.

IPO/Playboy geht wieder an die Börse

Playboy kehrt aufs Börsenparkett zurück. Wie das für das gleichnamige Magazin bekannte Unternehmen mitteilte, wählt es für die Börsennotierung den Weg einer Übernahme durch ein eigens dafür gegründetes Unternehmen. In dem Deal wird Playboy mit 415 Millionen US-Dollar bewertet.

