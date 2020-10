Siemens will für Wasserstoffzüge auch die Tankstellen bauen

Siemens will seinen geplanten Wasserstoff-Zug Mireo künftig auch in Kombination mit einem passenden Infrastrukturangebot vermarkten. Die Bahntechniksparte Mobility hat dazu mit der seit kurzem eigenständigen Siemens Energy eine Zusammenarbeit vereinbart. Ziel ist es, eine Standardlösung für die Versorgung der Wasserstoffzüge zu entwickeln und die Dekarbonisierung im Mobilitätssektor voranzutreiben.

Grenke erhält Bestätigung für Vorhandensein der Zahlungsmittel

Das Leasingunternehmen Grenke hat von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG die Bestätigung erhalten, dass die ausgewiesenen Zahlungsmittel des Konzerns tatsächlich existieren.

Stada setzt auf Vertrieb von medizinischem Cannabis

Stada hat einen exklusiven Liefervertrag mit dem Unternehmen Medipharm Labs geschlossen, um dem europäischen Pharmamarkt medizinische Cannabisprodukte zur Verfügung zu stellen.

Airbus Helicopters erhält Auftrag für sechs H160

Airbus hat einen Auftrag zur Lieferung von sechs Hubschraubern des Typs H160 erhalten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Andritz liefert Ausrüstung für Pumpspeicherkraftwerk in Indien

Der Technologiekonzern Andritz hat vom indischen Stromerzeuger Greenko Energy Private Limited einen Auftrag zur Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für das 1.200-MW-Pumpspeicherkraftwerk Pinnapuram erhalten.

Bank of America beteiligt sich an vier Finanzinstitutionen

Die Bank of America Corp löst einen Teil des Versprechens ein, sich mit 1 Milliarde-US-Dollar gegen Rassismus und für mehr wirtschaftliche Chancen in den USA einzusetzen.

Bristol-Myers kauft für 13,1 Mrd USD Herzmedikamenthersteller Myokardia

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb verstärkt sich über einen milliardenschweren Zukauf im Bereich Herzmedikamente und erwirbt in einer Bartransaktion von 13,1 Milliarden US-Dollar das US-Biotechnologie-Unternehmen Myokardia Inc.

Exxon will in Europa bis zu 1.600 Stellen abbauen

Der US-Energiekonzern Exxon plant den Abbau von bis zu 1.600 Stellen in seinem Europageschäft bis Ende kommenden Jahres.

3M wehrt sich gegen Fälschungen von Schutzausrüstung

Der US-Industriekonzern 3M Co will sich aggressiv mit juristischen Mitteln gegen den Verkauf von nachgemachter Schutzausrüstung in Zeiten der Corona-Pandemie zur Wehr setzen.

Intesa Sanpaolo kauft Mehrheit an Schweizer Bank Reyl

Die Intesa Sanpaolo Spa kauft einen Anteil von 69 Prozent an der schweizerischen Bank Reyl & Cie SA. Finanzielle Details des Zukaufs wurden nicht genannt.

Nvidia will Glaxo bei Medikamentenforschung helfen

Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline bekommt in der Forschung und Entwicklung Unterstützung von ungewöhnlicher Seite: Der US-Chiphersteller Nvidia will den Briten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Entdeckung neuer Wirk- und Impfstoffe helfen.

Softbank-Beteiligung Ola will London-Lizenz zurück

Der indische Fahrtenvermittler Ola will nach dem Verlust seiner Betriebserlaubnis in London in Berufung gehen, um im Geschäft bleiben zu können.

Suez weist Übernahme durch Veolia weiterhin zurück

Der Suez-Verwaltungsrat bleibt dabei, das Übernahmeangebot der Veolia Environnement SA als feindlich zu betrachten. Das teilte der französische Konzern mit. Veolia hatte Ende August angekündigt, 29,9 Prozent an Suez von der Engie SA zu kaufen.

Spanische Unicaja will mit Liberbank fusionieren

Die spanischen Banken Unicaja Banco SA und Liberbank SA haben auf vorläufiger Basis Fusionsverhandlungen aufgenommen. Es gebe aber noch keine Entscheidung über einen Zusammenschluss, betonten die Geldhäuser, die mit dem Eingeständnis der Fusionsverhandlungen auf Medienberichte reagierten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 12:42 ET (16:42 GMT)