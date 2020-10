Der Pharmakonzern Merck KGaA lizenziert ein klinisches Entwicklungsprogramm an die Schweizer Novartis aus. Wie Merck mitteilte, handelt es sich dabei um "M6495", einem Anti-ADAMTS5-Nanobody zur Behandlung von Osteoarthrose. Merck wird eine Einstandszahlung in Höhe von 50 Millionen Euro und potenziell weitere 400 Millionen Euro beim Erreichen bestimmter Entwicklungsmeilensteine sowie Lizenzzahlungen auf zukünftige Umsatzerlöse bekommen. Novartis übernehme die Verantwortung für die Entwicklung und Vermarktung von M6495.

Altmaier lehnt Staatsbeteiligung bei Thyssenkrupp ab

Ein Einstieg des Staates beim kriselnden Stahlproduzenten Thyssenkrupp ist für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) keine Option. Er sei überzeugt, "dass die Probleme der Stahlindustrie nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligungen gelöst werden können", sagte Altmaier nach den Beratungen der EU-Energieminister. Nötig seien vielmehr Konzepte, wie die Unternehmen der Branche auf dem Weg zum klimaneutralen Stahl begleitet werden könnten.

Umwelthilfe darf Schriftverkehr zwischen VW und Kraftfahrt-Bundesamt einsehen

Nach jahrelangem Rechtsstreit erhält die Deutsche Umwelthilfe (DUH) endgültig Einsicht in Unterlagen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum VW-Dieselskandal. Das Amt muss der DUH seinen Schriftverkehr mit Volkswagen vom Herbst 2015 vorlegen, wie das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht mitteilte. Dabei geht es um den Rückruf von VW-Dieselfahrzeugen im Zusammenhang mit den im September 2015 bekannt gewordenen Manipulationen.

Amprion kann sich weitere 900 Millionen am Kapitalmarkt holen

Um den Ausbau der Stromnetze voranzubringen, hat sich der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion den Zugang zu weiteren Mitteln am Kapitalmarkt gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, setzte es mit der ING Bank ein Commercial-Paper-Programm von bis zu 900 Millionen Euro auf. "Damit tragen wir unserer wachsenden Verantwortung für den Umbau des Energiesystems Rechnung", erklärte Amprion-Chef Hans-Jürgen Brick.

Bonnier verkauft seine größten US-Magazine an Wagniskapitalfirma

Der Zeitschriftenverlag Bonnier Corp. verkauft sieben seiner bekanntesten amerikanischen Titel an einen Wagniskapitalinvestor, darunter das Gourmet- und Reisemagazin Saveur, Popular Science und die Outdoor-Sportzeitschrift Field & Stream. Bonniers schwedische Muttergesellschaft strebt den Ausstieg aus dem US-Markt an. Im September verkaufte das Unternehmen bereits sieben US-Motorradmagazine an das Fintech-Unternehmen Octane.

EnBW strebt Klimaneutralität bis 2035 an

Der baden-württembergische Energieversorger EnBW will bis 2035 vollständig klimaneutral werden. In einem Zwischenschritt sollen die CO2-Emissionen bis 2030 zunächst halbiert werden, wie der Konzern in Karlsruhe mitteilte. Ein entsprechendes Programm mit 25 Maßnahmen wurde dem Aufsichtsrat vorgestellt und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. "Wir werden jede Entscheidung und jede Investition daran messen und dadurch unser zukünftiges Wachstum fest mit Nachhaltigkeit verbinden", verspricht EnBW-Chef Frank Mastiaux.

Ikea verbucht im Geschäftsjahr bis Ende August nur 4% Umsatzminus

Ikea hat in der Corona-Krise trotz der Schließung vieler Filialen nur wenig Umsatz eingebüßt. Im Geschäftsjahr von September 2019 bis Ende August machte Ikea weltweit umgerechnet 39,6 Milliarden Euro Umsatz, nur 4 Prozent weniger als im Vorjahr mit 41,3 Milliarden Euro, wie die Inter Ikea Group mit Sitz in den Niederlanden am Dienstag mitteilte. Die Onlineverkäufe stiegen um 45 Prozent im Vorjahresvergleich.

Shop Apotheke kann Anleihe frühzeitig umwandeln

Shop Apotheke kann eine Wandelanleihe über 135 Millionen Euro vorzeitig umwandeln. Nach Gesprächen mit den Inhabern erhielt die Online-Apotheke Absichtsbekundungen über die Wandlung, die mehr als 98 Prozent des ausstehenden Gesamtbetrags entsprechen, wie Shop Apotheke Europe NV mitteilte. Rund 90 Prozent der Wandlungserklärungen seien bereits bearbeitet. Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs beendet das Unternehmen die weiteren Verhandlungen mit Anleihegläubigern mit sofortiger Wirkung und will in Kürze eine vorzeitige Rückzahlungsoption (Clean-Up-Call) gemäß den Anleihebedingungen nutzen.

Skandinavisches Bankenkonsortium kauft schwedisches Clearinghouse

Eine Gruppe skandinavischer Banken will zusammen das schwedische Clearinghouse Bankgirocentralen BGC AB erwerben. Wie die P27 Nordic Payments Platform mitteilte, hat sie vereinbart, Bankgirot zu erwerben, um eine gemeinsame Zahlungsplattform in Skandinavien zu schaffen.

Progress-Werk Oberkirch streicht 150 bis 200 Stellen

Der Autozulieferer Progress-Werk Oberkirch will 150 bis 200 Stellen am Unternehmenssitz abbauen, um die Folgen des Strukturwandels in der Autobranche abzufedern. Der jährliche Personalaufwand soll dadurch ab 2021 um 12 Millionen Euro jährlich reduziert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die einmaligen Kosten des Abbaus von 10 Millionen Euro sollen noch in diesem Jahr verbucht werden. Konzernweit beschäftigt der Hersteller von Metallkomponenten etwa 3.200 Mitarbeiter.

Airbus erhält sechs Order für neue ACJ Two Twenty

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat nach der Markteinführung seines Businessjets ACJ Two Twenty seine ersten Aufträge für insgesamt sechs Flugzeuge erhalten. Wie Airbus mitteilte, hat die Schweizer Fluggesellschaft Comlux zwei Maschinen bestellt. Vier weitere Flugzeuge gehen an Kunden, die anonym bleiben möchten. Die Indienststellung der ersten ACJ TwoTwenty bei Comlux Aviation ist für Anfang 2023 geplant.

Vir und Glaxo treten bei Covid-19-Antikörper in Phase-III ein

Glaxosmithkline und sein Partner Vir Biotechnology werden ihre Erprobung eines experimentellen Antikörpers VIR-7831 zur Behandlung von Covid-19 ausweiten und in die Phase-III eintreten. Nach einer positiven Bewertung der Sicherheitsdaten aus dem Einführungsteil der Studie durch ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee Ende September, soll die Studie nun weltweit auf weitere Standorte in Nordamerika, Südamerika und Europa ausgeweitet werden, teilten die beiden Gesellschaften mit.

