Der Finanzinvestor Triton will bei Renk weiter aufstocken und den Getriebehersteller von der Börse nehmen. Wie die Renk AG mitteilte, will Triton die verbliebenen Minderheitsaktionäre per Squeeze-out aus dem Unternehmen drängen. Die Hauptversammlung muss nun darüber abstimmen.

Eli Lilly beantragt FDA-Zulassung für Covid-19-Antikörpertherapie

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung für eine experimentelle antikörperbasierte Therapie zur Behandlung von Patienten mit kürzlich diagnostiziertem, leichtem bis mittelschwerem Covid-19 beantragt. Zuvor hatte das Medikament von Eli Lilly & Co. in klinischen Studien bereits positive Ergebnisse erzielt.

Autobauer investieren 50 Mio USD in Holografie-Startup Envisics

Das Holografieunternehmen Envisics hat rund 50 Millionen US-Dollar an Investition von mehreren Automobilherstellern eingesammelt. Zu den Investoren, die eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft erworben haben, gehören nach Unternehmensangaben Hyundai Mobis, General Motors' GM Ventures, SAIC Capital und Van Tuyl Companies (VTC). Das in Milton Keynes in Großbritannien ansässige Startup baut Hard- und Software, die die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs nutzt, um Grafiken und Informationen zu projizieren. Das zeugt dann dem Fahrer wie das autonome System des Autos die Straße vor ihm sieht.

October 07, 2020 12:31 ET (16:31 GMT)