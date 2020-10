Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht die Forderung der Gewerkschaften nach einer Staatsbeteiligung an dem kriselnden Stahlhersteller Thyssenkrupp kritisch. "Mit Sicherheit steht unsere Stahlindustrie vor enormen Herausforderungen", sagte der scheidende VDMA-Präsident Carl Martin Welcker mit Blick auf die Klimaanforderungen an die Branche oder den Wettbewerb aus Asien. "Aber die Antwort kann nicht sein, dass wir unser Wirtschaftssystem aushebeln."

Ladesäulen-Hersteller Compleo plant Börsengang "zeitnah"

Der Börsengang des Ladesäulen-Herstellers Compleo steht in den Startlöchern. Der IPO werde "sehr zeitnah" stattfinden, sagte Co-CEO Georg Griesemann im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Vielleicht werde es schon in wenigen Tagen mehr Informationen geben.

Software AG werden bei Hackerangriff auch Daten gestohlen

Der Hackerangriff auf die Software AG war umfangreicher als bislang gedacht. Der Angriff mit Schadsoftware sei noch nicht vollständig eingedämmt und die Systeme des Unternehmens weiterhin von dem Angriff betroffen, teilten die Darmstädter mit. Es gebe auch erste Hinweise, dass Daten von Servern der Software AG und Notebooks der Mitarbeiter heruntergeladen worden seien.

Umsatz der Kreuzfahrtreederei Carnival löst sich in Rauch auf

Der Stillstand im Kreuzfahrtgeschäft hat beim weltgrößten Reeder Carnival die Einnahmen im Sommer fast völlig ausradiert. Carnival Corp. meldete für das Augustquartal Einnahmen von 31 Millionen Dollar - nach 6,53 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter dem Strich stand entsprechend ein Verlust in Höhe von 2,86 Milliarden Dollar oder 3,69 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Konzern, zu der auch der deutsche Anbieter Aida Cruises gehört, noch 1,78 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

EU-Kommission bestellt bis zu 500.000 Dosen Remdesivir bei Gilead

Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences hat mit der Europäischen Kommission die Lieferung von mit bis zu 500.000 Behandlungseinheiten (Dosen) mit Remdesivir vereinbart. Der dazu geschlossene Rahmenvertrag sieht auch eine Option zur Aufstockung der Lieferung vor, wie die Kommission mitteilte. Das Medikament, das unter dem Markennamen Veklury vertrieben wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt das einzige Arzneimittel mit einer bedingten EU-Zulassung für die Behandlung von sauerstoffpflichtigen Covid-19-Patienten.

Hyundai Motor ruft 25.000 Elektroautos zurück

Die Hyundai Motor Co ruft mehr als 25.000 Elektroautos in die Werkstätten. Zur Begründung führte das südkoreanische Verkehrsministerium fehlerhafte Batteriezellen an, die in Brand geraten könnten. Der Autobauer werde freiwillig die zwischen September 2017 und März 2020 gebauten Modelle des Typs Kona untersuchen, eine neue Software aufspielen und - wenn nötig - die Batterien ersetzen.

IBM-Ergebnis erreicht Erwartungen - Infrastruktur-Sparte wird abgespalten

Die International Business Machines Corp (IBM) hat nach eigener Einschätzung im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten an der Wall Street erreicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde bei 2,58 US-Dollar liegen und der Umsatz 17,6 Milliarden Dollar erreichen, teilte der IT-Konzern mit. Details nannte das US-Unternehmen nicht, dies soll wie geplant später diesen Monat geschehen.

EU-Kommission schließt weiteren Vertrag mit Corona-Impfstoffhersteller

Die EU-Kommission hat einen dritten Liefervertrag mit einem Hersteller eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus geschlossen. Wie die Behörde mitteilte, sieht die Vereinbarung mit einer Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson die Bereitstellung der nötigen Dosen für 200 Millionen Menschen vor. Zudem gebe es eine Option auf Impfstoff für weitere 200 Millionen Menschen.

McDonald's steigert flächenbereinigten US-Umsatz im 3. Quartal

Die Fast-Food-Kette McDonald's hat sich von den Corona-bedingten Rückschlägen erholt: Im dritten Quartal stieg in den USA der flächenbereinigte Umsatz um 4,6 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Dabei halfen eine schnellere Abfertigung der Essensausgabe an den Drive-Through-Schaltern und Werbemaßnahmen.

Moderna kauft Rechte an Bronchtitis-Impfung von Merck & Co

Das Biotechunternehmen Moderna hat die Rechte an einer Impfung gegen den Respiratorische-Synzytial-Virus vom US-Pharmakonzern Merck & Co erworben. Moderna will nun eine Impfung gegen die landläufig als Bronchitis bekannte Erkrankung bei Erwachsenen entwickeln, wie das Unternehmen mitteilte. Eine laufende Phase-1-Studie soll von Merck noch beendet werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Moderna verzichtet auf Patentstreit bei Covid-19-Impfstoffen

Das US-Biotechunternehmen Moderna will vorerst keine Patentstreitigkeiten vom Zaun brechen, die die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus behindern könnten. Das Unternehmen halte zwar Patente, darunter auf einen Covid-19-Impfstoff, der mit einer Gen-basierten Technologie erstellt werde. Der Verzicht auf Patentklagen solle aber sicherstellen, dass andere Unternehmen nicht von der Entwicklung von Impfstoffen abgehalten werden, weil sie Klagen befürchten könnten, teilte Moderna mit.

Morgan Stanley kauft Eaton Vance zum Unternehmenswert von 7 Mrd USD

Die US-Bank Morgan Stanley (MS) übernimmt den Vermögensverwalter Eaton Vance Corp. zu einem Unternehmenswert von rund 7 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen der Üernahmevereinbarung erhalten die Aktionäre von Eaton Vance pro Aktie 28,25 Dollar in bar sowie 0,5833 Morgan-Stanley-Stammaktien, was einem Gegenwert von insgesamt etwa 56,50 Dollar pro Aktie entspricht. Vor dem Abschluss der Transaktion sollen die Aktionäre zudem von Eaton Vance eine einmalige Sonder-Dividende von 4,25 Dollar in bar pro Aktie aus Bilanzmitteln erhalten.

