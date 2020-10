Der Kunststoffhersteller Covestro hat nach einer unerwarteten Ergebnisverbesserung im dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der operative Gewinn (EBITDA) wird bei rund 1,2 Milliarden Euro erwartet und nicht wie im April angekündigt zwischen 700 Millionen und 1,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen aus Leverkusen mit. Dafür seien Kosteneinsparungen und Margenverbesserungen verantwortlich. Den Absatz im Kerngeschäft sieht Covestro weiter rückläufig.

Villeroy & Boch hebt nach sommerlicher Erholung Jahresprognose an

Nach einer unerwartet deutlichen Erholung der Geschäfte in den Sommermonaten hat die Villeroy & Boch AG ihren Ausblick für 2020 angehoben. Der Hersteller für Porzellan, Gläser und Sanitärkeramik stellte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 30 bis 35 Millionen Euro in Aussicht. Die Umsatzentwicklung habe sich im dritten Quartal deutlich verbessert, außerdem habe es ein stringentes Kostenmanagement gegeben, hieß es zur Begründung. Das im Juli ausgegebene Ziel, operativ in diesem Jahr wieder in die Gewinnzone zu kommen, sei früher als geplant realisiert worden.

Alcoa streicht in Spanien 530 Jobs

Der Aluminiumhersteller Alcoa schrumpft die Metallhütte im spanischen San Ciprian und streicht dabei 530 Stellen. Die monatelangen Bemühungen zur Rettung des Werks gehen damit erfolglos zu Ende. Auch ein Käufer sei nicht gefunden worden, teilte Alcoa mit. Lediglich eine Gießhalle mit 100 Angestellten soll teilweise weiterbetrieben werden.

"Polnisches Amazon" schmiedet große Pläne

In Deutschland ist Amazon beim Online-Handel in vielen Bereichen unangefochtener Platzhirsch - in Polen könnte es der US-Internetriese ungleich schwerer haben. Denn im Nachbarland hat die Handelsplattform Allegro eine komfortable Position. Mit dem Börsengang am kommenden Montag will das Unternehmen nun Millionensummen einsammeln - und hält auch eine internationale Expansion für möglich.

Pfizer-Medikament zu Brustkrebs erfüllt Hoffnungen nicht

Pfizer hat mit einer klinischen Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit dem Mittel Ibrance nicht die erhofften Ziele erreicht. Die Patientinnen mit einer bestimmten Brustkrebsart hätten keine höhere Überlebensrate gehabt, teilte der Pharmakonzern mit. Die Sicherheitskriterien habe das Medikament dagegen erfüllt.

Fitch stuft Renault auf 'BB' herunter

Fitch hat die Bonität des französischen Autoherstellers Renault SA auf 'BB' von 'BB+' heruntergestuft. Der Ausblick sei negativ, teilte die Ratingagentur mit. Das Kreditprofil des Autobauers habe sich 2020 deutlich verschlechtert, begründete Fitch ihren Schritt. Eine Erholung werde länger als zwei bis drei Jahre auf sich warten lassen und damit erst hinter dem Zeithorizont liegen, der für eine Bonitätsbewertung entscheidend ist. Der freie Cash-Flow werde erst 2020 ausgeglichen sein und bis dahin negativ.

Steinhoff fordert von Gläubigern Zustimmung zu Vergleich

Gut zwei Monate nach Vorlage eines Vergleichsvorschlags hat die Steinhoff International Holdings NV ihre Finanzgläubiger zur Zustimmung aufgefordert. Der südafrikanische Einzelhändler erklärte, der am 27. Juli eingesetzte Prozess laufe. Man führe Gespräche mit den Prozessparteien, ihren Rechtsvertretern sowie Gläubigern. Das Verfahren sei wegen der hohen Zahl von beteiligten Parteien aber komplex.

Pariser Gericht stoppt Übernahme von Suez durch Veolia

Ein Pariser Gericht hat die Übernahme des französischen Wasser- und Abfallkonzerns Suez durch den Konkurrenten Veolia vorerst gestoppt. Das Gericht ordnete per Eilentscheid die "Suspendierung der Operation" an. Damit gab es einem Einspruch von Suez statt, das mit allen Mitteln unabhängig bleiben will.

Unilever will trotz Strafsteuer weiterhin Niederlande verlassen

Der niederländisch-britische Konsumgüterhersteller Unilever will sich von einer Strafsteuer in den Niederlanden nicht davon abbringen lassen, seine doppelte Geschäftsstruktur zu einer gemeinsamen zu vereinen. Man habe zwar zur Kenntnis genommen, dass die niederländischen Grünen einen Gesetzesentwurf vorgebracht haben, der eine Steuer für Unternehmen vorsieht, die das Land verlassen, teilte Unilever mit. Der Konzern werde die Auswirkungen eines solchen Gesetzes prüfen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 12:36 ET (16:36 GMT)