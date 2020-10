indizes in diesem Artikel MDAX 27.462,6

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wird für das laufende Jahr etwas zuversichtlicher. Wie das im MDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wird für 2020 nun mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (EBIT) um 15 Prozent gerechnet. Ende Juli war die Geschäftsführung noch von einem Einbruch um 25 Prozent ausgegangen. Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen aus Mannheim mit einer weiteren Verbesserung des Wirtschaftsumfelds.

Hochtief-Gewinn bricht wegen Abertis um ein Viertel ein

Hochtief hat im dritten Quartal ein Viertel weniger verdient als vor Jahresfrist. Der operative Konzerngewinn nach Steuern ging bei um 12 Prozent rückläufigen Einnahmen um 45 Millionen auf 136 Millionen Euro zurück, wie der Essener Konzern mitteilte. Das Gros des 25-prozentigen Gewinneinbruchs geht auf das schwache Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis zurück, an dem Hochtief mit 20 Prozent beteiligt ist.

Zeal hebt nach gutem 3Q Jahresprognose erneut an

Der Online-Lotto-Anbieter Zeal Network hat nach einem guten dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Grund sei die gute Entwicklung der deutschen Lotterie 6 aus 49 im dritten Quartal, die zu einem über den Erwartungen liegenden Wachstum von Transaktionsvolumen, Umsatz und registrierten Neukunden geführt habe.

Zooplus hebt zum dritten Mal Jahresprognose an

Zooplus ist nach einem guten dritten Quartal optimistischer für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Der im SDAX notierte Online-Händler von Tiernahrung hob zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr an.

Erste Group schlägt für 2019 bedingte Dividende von 75 Cent vor

Die Erste Group strebt trotz Krise die Zahlung einer Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 an. Wie die österreichische Bank mitteilte, hat sie der Hauptversammlung die Ausschüttung von 75 Cent je Aktie vorgeschlagen, was etwa 22 Prozent des Nettogewinns und der Hälfte der ursprünglich geplanten Höhe entspricht. Diese ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi/Translate Bio positiv im Tierversuch

Der Covid-19-Impfstoffkandidat von Sanofi und Translate Bio Inc. hat in frühen Versuchen mit Mäusen und nichtmenschlichen Primaten positive Ergebnisse gezeigt, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Morgan Stanley steigert Gewinn kräftig

Die US-Bank Morgan Stanley hat ihren Gewinn trotz Corona-Krise im dritten Quartal kräftig gesteigert. Die Bank profitierte von einem starken Investmentbanking und hohen Erträgen im Anleihen- und Aktienhandel. Insgesamt schnitt die Bank deutlich besser ab als am Markt erwartet.

Merck & Co bekommt erweiterte Zulassung für Keytruda bei Hodgkin-Lymphom

Der US-Pharmakonzern Merck & Co kann einen Zulassungerfolg verbuchen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den erweiterten Einsatz des Krebsmedikaments Keytruda bei bestimmten Indikationen des klassischen Hodgkin-Lymphoms (cHL) genehmigt.

Wasser auf Tesla-Baustelle bei Berlin abgedreht

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hat am Donnerstag auf der Baustelle für die Tesla-Gigafactory bei Berlin das Wasser abgedreht. Das US-Unternehmen habe seine Wasserrechnung nicht bezahlt, wie eine Sprecherin erklärte. Zur Höhe der ausstehenden Rechnungsbeträge machte der WSE keine Angaben.

Walgreens übertrifft Erwartungen

Die Walgreens Boots Alliance Inc hat in ihrem vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Das Nettoergebnis des Pharmahändlers fiel zwar auf 373 Millionen von 677 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

