Die Hypovereinsbank (HVB) bekommt einen neuen Risikovorstand. Wie die Tochter der italienischen Unicredit mitteilte, wird Jürgen Kullnigg zum 1. November 2020 neuer Chief Risk Officer und damit Nachfolger von Ljiljana Cortan, die auf eigenen Wunsch geht. Derzeit bekleidet Kullnigg dieselbe Position bei der österreichischen Unicredit-Tochter. Zudem wurde der Vertrag von HVB-Chef Michael Diederich vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2024 verlängert.

Unzer POS kauft insolvente Wirecard-Tochter WDRS mit Mitarbeitern

Für die insolvente Wirecard-Tochter WDRS ist ein Käufer gefunden. Die Unzer POS GmbH übernimmt Geschäftsbetrieb und die 20 Mitarbeiter des Servicedienstleisters für die kaufmännische Betreuung von gut 3.600 vorwiegend in Deutschland ansässigen Kunden, wie der Insolvenzverwalter Philip Heinke mitteilte.

Aurelius übernimmt Räderspezialisten GKN Wheels & Structures

Die Beteiligungsggesellschaft Aurelius erwirbt den auf Räder für Land- und Baumaschinen spezialisierten Hersteller GKN Wheels & Structures. Der Kauf des Unternehmens mit vier Produktionsstandorten in Großbritannien, den USA und Dänemark sowie 900 Mitarbeitern dürfte voraussichtlich im November vollzogen werden, teilte die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit. GKN Wheels & Structures gehört bislang zum britischen Auto- und Luftfahrtzulieferer GKN, der 2018 in einer feindlichen Übernahme vom Finanzinvestor Melrose erworben worden ist.

Britische Airline Flybe soll trotz Pleite weiterfliegen

Die britische Regional-Airline Flybe soll trotz Pleite weiterfliegen. Die Unternehmensberatung EY teilte am Montag mit, das Unternehmen Thyme Opco werde Flybe retten; es wird von der Investmentgesellschaft Cyrus Capital kontrolliert, die wiederum Teil eines Konsortiums unter Führung der Fluggesellschaft Virgin Atlantic ist. Ziel sei der Neustart von Flybe im kommenden Jahr, erklärte EY. Eine Summe für die Übernahme wurde nicht genannt.

Conocophillips kauft Concho Resources für 10 Mrd Dollar in Aktien

Der Ölmulti Conocophillips übernimmt das texanische Explorationsunternehmen Concho Resources für eigene Aktien im Gegenwert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Concho-Aktionäre sollen für jede eigene Aktie 1,46 Conocophillips-Aktien bekommen, teilte der Käufer mit. Zusammen verfügen beide Unternehmen über etwa 23 Milliarden Barrel an öläquivalenten Ressourcen zu durchschnittlichen Wiederbeschaffungskosten von unter 30 Dollar pro Barrel West Texas Intermediate.

Endo kauft BioSpecifics Technologies für 540 Mio Dollar

Endo International übernimmt Biospecifics Technologies für je 88,50 Dollar je Aktie in bar. Laut Pressemmiteilung des irischen Spezialpharmaunternehmens liegt der mit der Biopharmafirma vereinbarten Transaktion ein Unternehmenswert von rund 540 Millionen Dollar zugrunde.

IPO/Billtrust geht in SPAC-Deal an die Börse

Der US-Cloud-Abrechnungsdienstleister Billtrust geht durch einen Zusammenschluss mit dem Blank-Check-Unternehmen South Mountain Merger Corp. an die Börse. In der SPAC-Transaktion wird Billtrust mit rund 1,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Nach dem Börsengang werde Billtrust als BTRS Holdings Inc. an der Nasdaq gehandelt, hieß es am Montag. Das derzeitige Management wird das Unternehmen weiterhin führen.

October 19, 2020 12:44 ET (16:44 GMT)