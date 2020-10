Die Grenke AG hat ein positives Zwischenfazit der Überprüfung des Geschäftsmodells und der Geschäftsorganisation durch Wirtschaftsprüfer gezogen. Zum derzeitigen Stand seien keine wesentlichen Auffälligkeiten im Geschäftsmodell und der Geschäftsorganisation erkennbar, teilte der Leasinganbieter mit. "Ich bin zuversichtlich, dass alle Untersuchungen schnellstmöglich abgeschlossen werden", sagte Grenke-CEO Antje Leminsky.

Britsche Wettbewerbshüter erwägen Prüfung von Lanxess-Verkauf

Lanxess muss sich in Großbritannien wegen des Verkaufs seiner verbliebenen Lederchemie auf Ärger mit der dortigen Wettbewerbsaufsicht CMA einstellen. Diese rief betroffene Dritte dazu auf, bis zum 3. November Einschätzungen zu dem Vorhaben abzugeben. Auf dieser Basis will die Behörde dann entscheiden, ob sie eine wettbewerbsrechtliche Untersuchung einleitet. Das deutsche Spezialchemieunternehmen Lanxess hatte im August den Verkauf seines Geschäfts mit organischen Lederchemikalien an die TFL Ledertechnik GmbH für bis zu 195 Millionen Euro verkündet. Bis Mitte 2021 werde ein Abschluss erwartet, hieß es seinerzeit.

SAF-Holland steigert bei Umsatzeinbruch im 3. Quartal die Marge

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im dritten Quartal bei deutlichem Umsatzrückgang profitabler gewirtschaftet. Die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) legte nach vorläufigen Zahlen um 100 Basispunkte auf 6,4 Prozent zu, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dies sei dem krisenresistenten und margenstarken Ersatzteilgeschäft sowie erheblichen Einsparungen in Vertrieb und Verwaltung geschuldet, teilte der Hersteller von Trailer- und Truckkomponenten mit.

SNP und Scheer vereinbaren strategische Partnerschaft

Der Softwarekonzern SNP hat eine strategische Kooperation mit seinem langjährigen Partner Scheer vereinbart. Im Zentrum steht laut Mitteilung der Unternehmen der Einsatz der SNP-Software Crystalbridge bei den Kunden von Scheer, vorwiegend in der DACH-Region und in den Beneluxstaaten. Der Vertrag der SNP Schneider-Neureither & Partner SE mit dem IT-Berater Scheer GmbH habe eine Laufzeit von vier Jahren.

Takkt traut sich Prognose zu - Rückgang bei Umsatz und EBITDA

Die Corona-Krise macht der Takkt AG schwer zu schaffen. Allerdings habe sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal nach einem sehr volatilen Verlauf im ersten Halbjahr stabilisiert, teilte der Versandhändler für Geschäftsausstattung mit. Er traut sich nun eine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr zu, bisher hatte der Konzern einen signifikanten Rückgang von Umsatz und Ergebnis als Ausblick ausgegeben. Takkt erwartet einen Umsatz von rund 1,05 Milliarden Euro und ein um Einmaleffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 85 bis 95 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 1,2 Milliarden Euro, das EBITDA bei 150 Millionen Euro.

Caixabank verkauft Portfolios mit faulen Krediten im Wert von 1 Mrd EUR

Die spanische Caixabank hat zwei Portfolios mit notleidenden Krediten im Gesamtwert von 1 Milliarde Euro zum Verkauf gestellt, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge zum einen um das Hermitage-Portfolio im Wert von 600 Millionen Euro und ohne Garantien. Das andere ist das Louvre-Portfolio im Wert von 400 Millionen Euro und mit Garantien, das Schulden in Höhe von 200 Millionen Euro bei der Immobiliengesellschaft Martinsa enthält, die 2008 infolge der damaligen Finanzkrise in Konkurs gegangen ist.

Goldman zahlt im Malaysia-Skandal 2,8 Mrd USD an US-Regierung - Kreise

Die US-Bank Goldman Sachs legt den Rechtsstreit um ihre Rolle in einem Skandal um einen korrupten Investmentfonds in Malaysia gegen Zahlung von rund 2,8 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung und das Eingeständnis eines Fehlverhaltens bei. Eine Goldman-Niederlassung in Asien, die mit dem Skandal in Verbindung gebracht wird, werde sich diese Woche schuldig bekennen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der Skandal um den Investmentfonds 1MBD betraf den Diebstahl von Milliarden von Dollar aus Malaysias Staatsfonds, mutmaßlich durch Mitarbeiter des damaligen malaysischen Premierministers Najib Razak.

US-Justizministerium bringt Kartellklage gegen Google auf den Weg

Das US-Justizministerium wird am Dienstag eine Kartellrechtsklage gegen Google einreichen. Darin wird dem Internetgiganten vorgeworfen, sich wettbewerbswidrig verhalten zu haben, um seine Quasi-Monopole bei Internetsuchen und passender Werbung zu erhalten, die Eckpfeiler seines Geschäftsmodells bilden. Das sagten hohe Justizbeamte dem Wall Street Journal. Das seit langem erwartete Verfahren, das voraussichtlich vor einem Bundesgericht in Washington D.C. verhandelt werden soll, dürfte das bisher aggressivste juristische Vorgehen der US-Regierung gegen die Macht eines Tech-Unternehmens seit mehr als zwei Jahrzehnten sein.

Microsoft und SpaceX machen Amazons Cloudsparte im Weltraum Konkurrenz

Microsoft arbeitet mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk zusammen, um Amazon im Cloud-Computing mehr Konkurrenz zu machen. Der Softwarekonzern wird bei der Verbindung und Bereitstellung neuer Dienste per Satellit helfen. Microsofts am Dienstag offiziell gestartete Initiative, die auf kommerzielle und staatliche Raumfahrtorganisationen und -unternehmen abzielt, kommt etwa drei Monate, nachdem Amazons Cloudsparte AWS die Gründung eines eigenen Teams für Dienstleistungen und Lösungen in der Luft- und Raumfahrt angekündigt hat.

Philip Morris verdient mehr als erwartet - Prognose erhöht

Philip Morris hat im dritten Quartal mehr verdient und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz sank im Quartal, in wichtigen Märkten verringerte sich während des coronabedingten Lockdowns die Nachfrage nach Zigaretten. Für das Gesamtjahr erwartet der Tabakkonzern nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,10 US-Dollar. Zuvor hatte er 4,92 bis 5,07 Dollar je Aktie angepeilt. Währungsbereinigt soll der Gewinn auf 5,37 bis 5,42 Dollar steigen, ein Plus von 5 bis 6 Prozent zum Vorjahr.

Procter & Gamble erhöht Prognose nach starkem Auftaktquartal

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat in seinem ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Hygiene- und Haushaltsprodukten profitiert. Der Konzern meldete das stärkste Umsatzwachstum seit 15 Jahren und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Jahresprognose hob das für Marken wie Gillette , Ariel und Meister Proper bekannte US-Unternehmen an.

Tesla verkauft ab sofort in China hergestellte Autos auch in Europa

Der Elektroautohersteller Tesla verkauft ab diesem Monat in Europa auch in China hergestellte Fahrzeuge. Die Autos vom Typ Model 3 aus der Fabrik in Shanghai würden in mehr als einem Dutzend Länder angeboten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz, wie Tesla mitteilte. In der Wirtschaftsmetropole hat der US-Hersteller innerhalb von nur zehn Monaten seine dritte Fabrik hochgezogen - die anderen stehen in Nevada und in New York in den USA.

Travelers verdient trotz hoher Schäden mehr - Erwartungen übertroffen

Der US-Versicherungskonzern Travelers hat im dritten Quartal trotz höherer Belastungen aus Katastrophen wie Wirbelstürmen und den Waldbränden in Kalifornien deutlich mehr verdient als im Vorjahr und die Erwartungen übertroffen. Der Konzern profitierte unter anderem von höheren Prämieneinnahmen und einem verbesserten Kapitalanlageergebnis. Travelers verdiente 827 Millionen US-Dollar nach 396 Millionen im Vorjahreszeitraum.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2020 12:46 ET (16:46 GMT)