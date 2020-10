Thyssenkrupp hat sich mit den Arbeitnehmervertretern auf die Modalitäten zum Abbau von rund 500 Stellen im Geschäft mit Federn und Stabilisatoren in Deutschland geeinigt. Der Bereich gehört zu jenen, für die der Industriekonzern längerfristig einen Partner oder Käufer sucht und die dafür restrukturiert werden. Für die betroffenen Mitarbeiter wurden Weiterbildungs- und Übergangssregelungen vereinbart, für einzelne soll es aber auch Angebote an anderer Stelle im Konzern geben.

Der Online-Mode-Shop About You bereitet sich laut einem Magazinbericht auf einen Börsengang vor. Die Unternehmensführung um CEO Tarek Müller spreche bereits mit Investmentbanken, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. Noch sei kein Institut mandatiert. Intern gelte ein Börsengang der Ausgründung des Versandhändlers Otto ab März 2021 als realistisch.

Fashionette: Emission ist bereits überzeichnet

Die Düsseldorfer Fashionette AG verzeichnet ein starkes Interesse an ihrem geplanten Börsengang. Bereits wenige Stunden nach Beginn der Zeichnungsfrist am heutigen Mittwoch habe das eingegangene Auftragsvolumen das Gesamtvolumen des Börsengangs - einschließlich der Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoption - in Höhe von 3.605.000 Aktien überstiegen, teilte die Online-Plattform für Mode-Accessoires mit. Darüber sei das Unternehmen von dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Hauck & Aufhäuser informiert worden. Das Bookbuilding ist eigentlich noch bis zum 27. Oktober angesetzt.

Unicredit verkauft Portfolio notleidender italienischer Kredite an Illimity

Die italienische Bank Unicredit verkauft ein Portfolio aus notleidenden besicherten Krediten an kleine und mittlere Unternehmen an die Illimity Bank SpA. Das Portfolio besteht aus italienischen Engagements mit einem Bruttoforderungswert von rund 692 Millionen Euro, wie die Unicredit SpA mitteilte. Die Veräußerung sei bereits in den Ergebnissen des dritten Quartals berücksichtigt.

Abbott Labs übertrifft Erwartungen und hebt Prognose an

Abbott Laboratories hat nach zweistelligem Wachstum im dritten Quartal seine Prognose angehoben. Für das Jahr 2020 erwartet der US-Pharmakonzern laut eigenen Angaben einen bereinigten Gewinn pro Aktie von "mindestens" 3,55 Dollar - 30 Cent mehr als noch Mitte Juli angekündigt und auch mehr als der aktuelle Factset-Konsens von 3,34 Dollar. Im abgelaufenen dritten Quartal machte Abbott einen Nettogewinn von 1,232 Milliarden Dollar oder 69 Cent pro Aktie, gegenüber 960 Millionen Dollar oder 53 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Amazon verlängert Homeoffice bis Mitte 2021

Der Onlinehandelskonzern Amazon verlängert wegen der Corona-Pandemie die Möglichkeit für seine Büroangestellten, von zuhause aus zu arbeiten, bis Mitte 2021. Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter habe "oberste Priorität", erklärte der Konzern. Es werde noch "einige Zeit dauern, bis die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren". Wer seine Arbeit "effektiv" aus dem Homeoffice erledigen könne, könne dies bis Ende Juni 2021 tun.

Uber bietet BMW, Daimler über 1 Milliarde Euro für FreeNow - Magazin

Der US-Mobilitätsdienstleister Uber bietet einem Magazinbericht zufolge weit mehr als 1 Milliarde Euro für das Joint-Venture FreeNow der Autohersteller BMW und Daimler. Uber wolle den Partnern jeweils einen hoch dreistelligen Millionenbetrag zahlen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Branchenkreise. Die Entscheidung über einen Verkauf sei noch nicht gefallen. Daimler-Chef Ola Källenius wolle das unprofitable Gemeinschaftsunternehmen verkaufen, BMW zögere noch. CEO Oliver Zipse sehe die Gefahr, den Amerikanern so den Weg auf den europäischen Markt freizuräumen.

Verizon übertrifft Erwartungen und wird zuversichtlicher

Der US-Mobilfunkkonzern Verizon Communications hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Dennoch schnitt der Konzern besser ab als von Analysten erwartet und ist etwas zuversichtlicher für das Geschäftsjahr. Verizon rechnet für 2020 nun mindestens mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau bis hin zu einem Wachstum von 2 Prozent. Bislang hatte der Konzern am unteren Ende der Spanne einen Rückgang um bis zu 2 Prozent einkalkuliert. Zudem geht Verizon davon aus, dass die Investitionen am oberen Ende der Spanne von 17,5 bis 18,5 Milliarden US-Dollar liegen werden.

Der Online-Mode-Shop About You bereitet sich laut einem Magazinbericht auf einen Börsengang vor. Die Unternehmensführung um CEO Tarek Müller spreche bereits mit Investmentbanken, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, schreibt das Manager Magazin unter Berufung auf Insider. Noch sei kein Institut mandatiert. Intern gelte ein Börsengang der Ausgründung des Versandhändlers Otto ab März 2021 als realistisch. Der Zalando-Rivale, der bei der letzten Finanzierungsrunde 2018 mit knapp 1 Milliarde Euro bewertet wurde, soll dem Bericht zufolge beim Börsengang einen Marktwert von mindestens 3 Milliarden Euro anstreben.

