indizes in diesem Artikel MDAX 26.703,6

-2,1% Charts

News

Analysen TecDAX 2.920,2

-3,6% Charts

News

Analysen

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express erwartet für die Haupt-Einkaufssaison zum Jahresende einen Anstieg bei den Sendungsmengen im eigenen Netzwerk um mehr als 50 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Das ist eine Beschleunigung im Vergleich zu 2019, als der Volumenzuwachs zum Jahresende einem Unternehmenssprecher zufolge etwa 30 Prozent betrug.

Linde zahlt Quartalsdividende in Höhe von 0,963 USD je Aktie

Die Aktionäre des Gasekonzerns Linde bekommen eine Quartalsdividende. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Verwaltungsrat eine Quartalsdividende von 0,963 US-Dollar je Aktie beschlossen. Zahlbar sei sie am 17. Dezember.

Brenntag schließt Standorte und baut Arbeitsplätze ab

Der Chemikalienhändler Brenntag dreht an der Kostenschraube. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll das Restrukturierungsprogramm "Project Brenntag" mit Beginn des Jahres 2023 einen zusätzlichen Beitrag zum bereinigten operativen Gewinn von 220 Millionen Euro leisten. Der Plan sieht die Schließung von rund 100 Standorten weltweit vor, was zu einem Abbau von 1.300 der rund 17.500 Stellen führen dürfte.

Bechtle wächst im dritten Quartal überdurchschnittlich stark

Das IT-Systemhaus Bechtle ist im dritten Quartal nach eigenen Angaben überdurchschnittlich stark gewachsen. Auf Basis vorläufiger Zahlen steigerte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen seinen Vorsteuergewinn um mehr als 20 Prozent auf über 70 Millionen Euro.

Schaeffler schrumpft langsamer

Die Schaeffler AG hat im dritten Quartal zwar erneut weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum gemacht. Der Autozulieferer schrumpft aber nicht mehr so schnell wie im Vorquartal, und beim Ergebnis zeigen sich deutlich positive Tendenzen. Laut Schaeffler liegen die Zahlen über den Markterwartungen.

Süss Microtec prüft nach gutem Quartal die Jahresprognose

Süss Microtec ist gut durch das dritte Quartal gekommen. Der Umsatz sei um 63,3 Prozent auf 60,6 Millionen Euro gestiegen, teilte das Halbleiterunternehmen mit. Das EBIT erreichte 9 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 4,9 Millionen Euro angefallen. Damit liegt die EBIT-Marge bei 14,9 Prozent nach minus 13,2 Prozent im Vorjahresquartal.

Lebensmittellieferdienst Getnow ist insolvent

Der Lebensmittellieferdienst Getnow ist zahlungsunfähig. Die Getnow New GmbH aus München hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem eine Finanzierungsrunde gescheitert war, wie der vom Amtsgericht München bestellte vorläufige Insolvenzverwalter mitteilte.

PNE baut zwei Windparks für den Eigenbetrieb

Die PNE AG baut den Eigenbetrieb von Windparks aus. Mit dem Bau des Windparks "Boitzenhagen" mit rund 25 Megawatt (MW) wurde Ende September begonnen. Der kürzlich genehmigte Windpark "Zahrenholz" mit einer Nennleistung von 21,6 MW hat bei der jüngsten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur ebenfalls einen Zuschlag erhalten und soll kurzfristig in Bau gehen, wie das Unternehmen mitteilte.

Covid-19-Impfstoff von Oxford/Astrazeneca vielversprechend bei Älteren

Ein Covid-19-Impfstoff, der von der Universität Oxford und Astrazeneca plc zusammen entwickelt wurde, hat eine vielversprechende Immunantwort und geringe Nebenwirkungen bei älteren Menschen und älteren Erwachsenen gezeigt. Dies ergab eine Zwischenanalyse, die der britische Pharmahersteller als "ermutigend" bezeichnete.

Facebook steigt ins Geschäft mit Spielen aus der Cloud ein

Mit Facebook wettet ein weiteres Technologieschwergewicht auf die Zukunft der Videospiele in der Cloud. Der Konzern fügt seiner Spieleplattform Facebook Gaming eine Streamingfunktion für Spiele hinzu. Allerdings entstehen den Spielern keine Kosten, anders als es bei den Streamingangeboten für Spiele von Rivalen wie Google und Microsoft der Fall ist.

IPO/Ant will in Rekordbörsengang mehr als 34 Mrd USD einnehmen

Der chinesische Finanzdienstleister Ant Group will mit seinem Gang an die Börse mindestens 34,4 Milliarden US-Dollar einsammeln. Dies wäre der bislang größte Börsengang weltweit und würde den Status des Unternehmens als eines der wertvollsten in den Bereichen Technologie und Finanzen zementieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2020 13:35 ET (17:35 GMT)