T-Mobile US Inc will in den USA neue Kunden mit Bezahlfernsehen gewinnen. Der inzwischen zweitgrößte Mobilfunkanbieter des Landes startet kommende Woche mit drei Streaming-Paketen, wie die Tochter der Deutschen Telekom mitteilte.

Qiagen erhöht Ausblick für 2020

Das Diagnostikunternehmen Qiagen wird aufgrund eines starken dritten Quartals und der guten Aussichten für den Rest des Jahres zuversichtlicher für 2020. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen hob den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Nabaltec AG verdient wegen Corona-Krise weniger

Die Nabaltec AG geht nach vorläufigen Zahlen davon aus, im dritten Quartal 2020 ein positives Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu erzielen. Der Umsatz wird sich auf 37,1 Millionen Euro belaufen nach 43,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Konzernergebnis EBIT wird im dritten Quartal 2020 nach vorläufigen Zahlen bei 2,9 Millionen Euro liegen nach minus 0,4 Millionen im Vorquartal und 4,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte.

Aktien von Rocket Internet notieren am 30. Oktober das letzte Mal

Aktien der Rocket Internet SE notieren letztmalig am 30. Oktober an der Frankfurter Börse. Dem Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien sei stattgegeben worden, teilte die Beteiligungsgesellschaft mit.

S&T AG beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien

Der Vorstand der S&T AG hat ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien aufgelegt. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 1 Millionen Anteilsscheine, wie das im TecDAX und SDAX notierte österreichische Unternehmen mitteilte. Das Programm laufe ab Freitag bis spätestens 30. April 2021. Der maximale Gesamtbetrag, den das Unternehmen dafür ausgeben will, beträgt 20 Millionen Euro.

AMS platziert Wandelanleihen über 760 Millionen Euro

Der Sensorhersteller AMS hat die am Morgen angekündigten Wandelanleihen am Markt untergebracht. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die garantierten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 760 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2027 am Markt platziert. Der Zinskupon liegt bei 2,125 Prozent pro Jahr, die anfängliche Wandlungsprämie bei 47,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 20,1736 Schweizer Franken.

Amazon stellt für Weihnachtsgeschäft 100.000 Saisonkräfte ein

Amazon bereitet sich auf den erwarteten Boom im Weihnachtsgeschäft vor. Wie der Konzern mitteilte, will er 100.000 Saisonkräfte einstellen, die in erster Linie Waren verpacken und ausliefern sollen. Es wird erwartet, dass die Menschen ihre Weihnachtseinkäufe wegen der Pandemie primär online erledigen.

IPO/Airbnb entscheidet sich bei Börsengang für die Nasdaq

Der Wohnraumvermittler Airbnb will seinen geplanten Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq stattfinden lassen. Eine entsprechende Entscheidung fällte das Unternehmen nun, nachdem es im August bereits die Unterlagen bei der Börsenaufsicht für einen Gang aufs Parkett eingereicht hatte. Damals stand der Börsenplatz noch nicht fest, auch die New Yorker Börse war im Gespräch. Weitere Angaben zum IPO machte Airbnb nicht, etwa zum Volumen oder Zeitpunkt.

