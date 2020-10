Der Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgründer Hasso Plattner nutzt den Kursrutsch der SAP-Aktie nach der breitangelegten Prognosesenkung am Wochenanfang zu weiteren Käufen. Am Mittwoch hat er für knapp 50 Millionen Euro Aktien zu 93,48 Euro je Stück geordert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung für die Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co KG hervorgeht.

Brenntag und Chemondis kooperieren bei digitalem Chemikalien-Vertrieb

Der Chemikalienhändler Brenntag und Chemondis, eine digitale Handelsplattform für Chemikalien, arbeiten künftig im digitalen Vertrieb und Marketing zusammen. Die beiden Unternehmen reagieren damit auf die zunehmende Bedeutung von Online-Vertriebskanälen für die Chemieindustrie und wollen den digitalen Vertrieb und das digitale Marketing für die Branche vorantreiben, wie Brenntag mitteilte.

Carl Zeiss Meditec übertrifft Jahresumsatzprognose

Die Carl Zeiss Meditec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 ihre Umsatzprognose übertroffen. Für 2020/21 erwartet Medizintechnikunternehmen aus Jena eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu Wachstum bei Umsatz und operativem Gewi

Rostocker Reederei Aida streicht Kreuzfahrten im November

Angesichts der geplanten Einschränkungen der Bundesregierung im Tourismus stoppt die in Rostock ansässige Reederei Aida Cruises die erst vor wenigen Wochen wieder aufgenommenen Kreuzfahrtbetrieb. Die geplanten Reisen im November werden abgesagt, wie Aida Cruises mitteilte. Die Reederei geht derzeit davon aus, den Betrieb im Dezember wieder aufnehmen zu können. Bund und Länder haben für den gesamten Monat November ein touristisches Beherbergungsverbot beschlossen.

Ferratum erwägt Umwandlung in eine SE

Der Finanzdienstleister Ferratum denkt über eine Änderung seiner Rechtsform nach. Wie die Ferratum Oyi mit Sitz in Finnland und Börsennotiz in Deutschland mitteilte, ist eine Überlegung die Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE - Societas Europaea).

FCR Immobilien verschiebt Kapitalerhöhung

Die FCR Immobilien AG verschiebt wegen der verschärften Corona-Krise und der Verunsicherung der Anleger ihre geplante Kapitalerhöhung. Weitere Angaben machte das Immobilienunternehmen n

Wirecard-Investoren bereiten Staatshaftungs-klagen vor

Im Wirecard-Skandal wollen geschädigte Investoren direkt gegen den deutschen Staat vorgehen. Nach Informationen des Spiegel bereiten die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) und Londoner Hedgefonds sogenannte Staatshaftungsklagen vor. Der Staat müsse dafür geradestehen, dass die Aufsichtsbehörden bei dem Finanzkonzern nicht durchgriffen, um den Schaden zu begrenzen.

Exxon streicht 1.900 Stellen in den USA

Der Ölkonzern Exxon Mobil will in den USA 1.900 Mitarbeiter entlassen. Den größten Einschnitt werde es in der Verwaltung in der Zentrale in Houston geben, teilte das Unternehmen mit. Es werde Abfindungsangebote und auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Exxon beschäftigt weltweit 74.000 Mitarbeiter und streicht schon 1.600 Stellen in Europa sowie auf freiwilliger Basis in Australien.

Intercontinental Exchange verdient weniger und schlägt Erwartungen

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange hat im dritten Quartal trotz höherer Erlöse weniger verdient. Unter anderem belasteten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Hypothekenplattform Ellie Mae. Der Betreiber der New York Stock Exchange schnitt gleich wohl besser ab als erwartet.

Kraft Heinz übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen

Der Nahrungsmittelhersteller Kraft Heinz hat von einer höheren Nachfrage nach Lebensmitteln während der Coronavirus-Pandemie profitiert und seine Prognose angehoben. Zwar sank der Nettogewinn von Kraft Heinz auf 597 Millionen US-Dollar bzw. 49 Cent je Aktie, gegenüber 899 Millionen Dollar bzw 74 Cent je Anteil im Vorjahresquartal, was in erster Linie auf Veräußerungen zurückzuführen ist. Bereinigt um Sondereffekte stieg der Gewinn um 1,4 Prozent auf 70 Cent pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 62 Cent.

Spotify erholt sich vom Einbruch zu Beginn der Pandemie

Der Musik-Streamingdienst Spotify hat sich von dem Einbruch zu Beginn der Pandemie erholt. Die Kunden gaben im dritten Quartal insgesamt mehr Geld dafür aus, über den Dienst Musik zu hören, als vor den Lockdowns. Spotify gewann zudem mehr Nutzer hinzu als erwartet und teilte mit, die Konsumgewohnheiten hätten sich wieder normalisiert.

