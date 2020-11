Das Biopharma-Unternehmen Curevac hat mit seinem Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV in einer laufenden Phase-1-Studie positive Interimsdaten erhalten. In dieser Studie wurden die Sicherheit, Reaktogenität und Immunogenität des Impfstoffkandidaten untersucht, der in allen geprüften Dosisstärken zwischen 2 und 12 Mikrogramm eine allgemein gute Verträglichkeit zeigte, wie Curevac mitteilte. Zudem habe er stark bindende und neutralisierende Antikörperreaktionen zusätzlich zu ersten Anzeichen einer Zellen-Aktivierung hervorgerufen. An der klinischen Phase 1-Studie nahmen mehr als 250 gesunde Probanden im Alter zwischen 18 und 60 Jahren teil.

Momme Janssen wird ab 1. Dezember neuer Enercon-Chef

An der Spitze des Windanlagenherstellers Enercon steht ein Personalwechsel an. Das Geschäftsführungsmitglied Momme Janssen wird ab 1. Dezember neuer CEO, wie das Unternehmen in Aurich mitteilte. Der bisherige Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig verabschiedet sich dann in den Ruhestand. Die Aloys Wobben Stiftung als alleinige Gesellschafterin des Unternehmens habe diese Nachfolgeregelung langfristig vorbereitet. Janssen war bislang für die Ressorts Personal, Kommunikation, Marketing und IT verantwortlich. In seiner neuen Funktion will der studierte Jurist Enercon weiter verändern und Prozesse "wirksam optimieren", erklärte er.

Fuchs kauft US-Hersteller von Silikonschmierstoffen

Der Schmierstoffspezialist Fuchs Petrolub hat das US-Unternehmen Polysi Technologies übernommen, das sich auf Silikonschmierstoffe spezialisiert hat. Fuchs erweitert damit das eigene Portfolio an Spezialschmierstoffen. Polysi beschäftigt 21 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 9 Millionen US-Dollar. Fuchs kam auf einen Umsatz von 2,572 Milliarden Euro und beschäftigte 5.627 Mitarbeiter.

Schürfeld Gruppe beteiligt sich an Surteco

Die Schürfeld Gruppe hält eine Beteiligung von 4,6 Prozent an der Surteco Group SE und will diese um 15,7 Prozent aufstocken. Dazu sei ein entsprechender Vertrag geschlossen worden, der im Januar 2021 vollzogen werde, teilte Surteco mit. Dann werde der Anteil der Hamburger bei 20,34 Prozent liegen. Verkäuferin der Aktien sei die Klöpfer & Königer Management GmbH, Garching. Diese hatte ihre Mitgliedschaft im Aktionärspool gekündigt.

Zahlungsdienstleiter Nets und Nexi verhandeln exklusiv über Fusion

Der dänische Zahlungsdienstleister Nets und sein italienischer Konkurrent Nexi verhandeln zurzeit exklusiv über eine Fusion, wie die beiden Unternehmen separat mitteilten. Mit einer Transaktion würde ein führender paneuropäischer Paymenttechnologie-Anbieter entstehen. Der mögliche Zusammenschluss soll auf einem Aktientausch basieren, und die derzeitigen Anteilseigner der Nets Group, darunter die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman, würden sich verpflichten, langfristig am zusammengeführten Unternehmen beteiligt zu bleiben. Die beiden Konkurrenten haben sich zehn Tage Zeit gegeben, um eine verbindliche Vereinbarung auszuhandeln.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)