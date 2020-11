indizes in diesem Artikel SDAX 12.017,4

Mitten im Abwicklungsprozess haben die Beschäftigten des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard Betriebsräte gewählt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sollen damit Arbeitnehmerrechte etwa bei der Aufstellung von Sozialplänen besser geschützt werden. Es gehe aber auch darum, mit Blick auf neue Eigentümer von Unternehmen der Wirecard-Gruppe oder deren Teilen "eine nachhaltige Mitbestimmungskultur im Unternehmen zu etablieren", wie es in einer Erklärung hieß.

Alstria Office Reit kündigt Schuldverschreibungen 2015 vorzeitig

Der Immobilienkonzern Alstria Office Reit kündigt festverzinsliche Schuldverschreibungen aus dem Jahr 2015 vorzeitig. Zu den weiteren Einzelheiten erklärte der MDAX-Konzern, die Schuldverschreibungen seien am 24. November 2015 im Volumen von 500 Millionen Euro zu 2,250 Prozent gegeben worden und laufen bis 2021. Der für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen festgesetzte Tag sei der 24. Dezember 2020.

Krones traut sich Ausblick zu und rechnet mit Einbußen

Die Krones AG traut sich nun nach den ersten drei Quartalen eine Prognose für das Gesamtjahr zu und rechnet mit einem deutlichen Rückgang beim Umsatz und der Marge. Der Hersteller von Abfüllanlagen erwartet für den Konzern einen Umsatz 2020 von etwa 3,3 Milliarden Euro, das wären circa 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Die EBITDA-Marge schätzt Krones auf 5,5 bis 6 Prozent nach 5,7 Prozent im Vorjahr. Krones wies darauf hin, dass die Prognose keine einmaligen Aufwendungen für Wertminderungen und strukturelle Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung beinhalte. Sollten weitere Staaten und Regionen Lockdowns, Teil-Lockdowns oder Reisebeschränkungen verhängen, dann dürfte dies negative Auswirkungen auf die Abarbeitung von Aufträgen sowie den Auftragseingang haben.

Osram-Aktionäre machen den Weg für volle Kontrolle durch AMS frei

Die außerordentliche Osram-Hauptversammlung hat wie zu erwarten den Weg für die vollständige Kontrolle durch den österreichischen Sensorhersteller AMS freigemacht. Die Aktionäre stimmten dem mit der Konzernführung vereinbarten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit einer Mehrheit von 99,77 Prozent des vertretenen Kapitals zu. AMS kontrolliert derzeit gut 70 Prozent der Osram-Aktien. Die rechtliche Umsetzung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird um den Jahreswechsel erwartet. Zuvor muss der Vertrag mit dem Mehrheitsaktionär AMS in das Münchner Handelsregister eingetragen werden.

Salzgitter leidet weiter erheblich unter den Auswirkungen der Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Salzgitter AG auch in den ersten neun Monaten 2020 erheblich belastet und ihr einen Verlust beschert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat die im SDAX notierte Gesellschaft präzisiert. Auf Basis vorläufiger Zahlen nannte Salzgitter für die ersten neun Monate einen Vorsteuerverlust von 224,4 Millionen Euro nach einem Vorsteuergewinn von 40,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis beinhalte 53,4 (Vorjahr: 78,1) Millionen Euro Beitrag der nach der Equity-Methode ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG. Der Außenumsatz reduzierte sich mengen- und erlösbedingt auf 5,3 Milliarden von vorher 6,6 Milliarden Euro.

Shanghai Stock Exchange verschiebt Börsendebüt von Ant Group

Der Megabörsengang des chinesischen Fintech-Unternehmens Ant Group wird verschoben. Am Montag hatten Vertreter von Aufsichtsbehörden Jack Ma, den Mehrheitsaktionär von Ant, zu einer Sitzung hinter verschlossenen Türen geladen und die Börse in Schanghai erklärte dazu, wegen des Treffens mit den Regulierungsbehörden und dem sich verändernden regulatorische Umfeld könnte Ant nicht wie geplant an diesem Donnerstag an die Börse gehen. Die Börse sagte weiter, bei den jüngsten Entwicklungen handele es sich um "wesentliche Ereignisse", die den Investoren nicht ordnungsgemäß offengelegt worden seien.

Ferrari nach Gewinnzuwachs im 3. Quartal etwas optimistischer

Ferrari blickt nach einer leichten Gewinnsteigerung im dritten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Luxussportwagenhersteller geht davon aus, dass Umsatz und operatives Ergebnis das obere Ende der bisherigen Prognosespanne erreichen dürften. Der Nettogewinn wuchs in den drei Monaten laut Mitteilung auf 171 Millionen von 168 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBITDA kletterte um 6 Prozent auf 330 Millionen Euro. Allerdings sank das EBIT um 2 Prozent auf 222 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte um 3 Prozent auf 888 Millionen Euro, so das italienische Unternehmen weiter.

LSE-Aktionäre segnen Verkauf der Mailänder Börse ab

Die Aktionäre der London Stock Exchange Group (LSE) haben den Verkauf der Mailänder Börse an Euronext abgesegnet. Auf der Hauptversammlung des Betreibers der Londoner Börse stimmten sie für den Verkauf der Tochter London Stock Exchange Group Holdings Italia SpA, der die Borsa Italiana Group gehört, wie die LSE mitteilte.

