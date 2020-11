indizes in diesem Artikel MDAX 27.241,4

Bei der Commerzbank steht ein Wechsel im Aufsichtsrat an. Nicholas Teller, Mitglied des Aufsichtsrats der Commerzbank, habe sein Mandat mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 niedergelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Als Nachfolger soll Andreas Schmitz, derzeit Aufsichtsratschef bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und ehemaliger Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, bestellt werden. Andreas Schmitz scheidet zum Jahresende aus dem Aufsichtsrat der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG aus.

K+S rechnet wegen Wertberichtigung von rund 2 Mrd Euro mit Ergebnisbelastung

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S nimmt im Zuge seiner Neuausrichtung und der Erwartung langfristig niedriger Kalipreise eine Wertberichtigung von rund 2 Milliarden Euro vor. Wie der Konzern, der erst kürzlich den Verkauf seiner US-Salzsparte unter Dach und Fach gebracht hat, am Mittwoch mitteilte, soll die Sonderabschreibung im Abschluss des dritten Quartals 2020 vorgenommen werden. Diese Maßnahme werde dann das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sowie den ROCE entsprechend belasten. Einen Liquiditätsabfluss sieht der Konzern allerdings nicht. "Mit der Wertberichtigung haben wir nun auch die Bilanz bereinigt. Damit schaffen wir einen größeren Handlungsspielraum für die Gestaltung unserer Zukunft", sagte Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender von K+S.

Ludwig Beck kassiert Prognose 2020 wegen Covid-19-Pandemie

Der Mode-, Textil- und Kosmetikeinzelhändler Ludwig Beck zieht angesichts coronabedingter Unsicherheiten für den Rest des Geschäftsjahres die Prognose 2020 zurück. "Aufgrund der Ungewissheit über die weitere Entwicklung ist im Moment auch nicht zu erkennen, wann eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 möglich sein wird", teilte die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG in München mit.

Gea verkauft Mutares seine Stall- und Milchkühltechnik

Der Anlagenbauer Gea trennt sich von zwei Unternehmen aus der Division Farm Technologies. Käufer des französischen Milchkühltank-Herstellers Japy SAS und des niederländischen Anbieters von Stalltechnik Royal De Boer Stalinrichtingen B.V. ist die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA, wie GEA mitteilte. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Knorr-Bremse holt sich ehemaligen Siemens-Manager als neuen Chef

Der Lkw- und Bahn-Zulieferer Knorr-Bremse holt sich einen ehemaligen Siemens-Manager als neuen CEO an Board. Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung an diesem Dienstag einstimmig Jan Michael Mrosik zum 1. Januar 2021 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der Knorr-Bremse AG berufen, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft mit. Mrosik war zuletzt Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Digital Industries der Siemens AG.

Vonovia peilt 4,4 Mrd EUR Umsatz 2020 an - vorsichtiger bei Mietwachstum

Vonovia setzt sich nun erstmals mit den Zahlen zum Gesamtjahr ein Umsatzziel. Der Konzern schätzt wegen des Berliner Mietendeckels das organische Mietwachstum 2020 nun etwas niedriger ein. Nach der detaillierten Prognose, die der Bochumer DAX-Konzern am Mittwoch mit der Analystenpräsentation veröffentlichte, peilt Vonovia für 2020 einen Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden Euro an. Im kommenden Jahr soll der Umsatz auf 4,9 bis 5,1 Milliarden Euro steigen.

Intesa Sanpaolo bekräftigt Gewinnziele

Intesa Sanpaolo hat mit den Zahlen zum dritten Quartal inklusive der erstmals konsolidierten UBI Banca die Prognosen bekräftigt. Zudem teilte die italienische Bank mit, sie werde die Europäische Zentralbank um Erlaubnis bitten, im kommenden Jahr die eigenen Reserven für eine Barausschüttung an die Aktionäre anzapfen zu dürfen. Intesa Sanpaolo SpA ist laut Mitteilung auf Kurs für die Gewinnziele 2020 und 2021 sowie

