Iberdrola investiert bis 2025 rund 75 Mrd EUR in Erneuerbare Energie

Das spanische Energieunternehmen Iberdrola will in den kommenden fünf Jahren 75 Milliarden Euro ausgeben, um seine Kapazität an erneuerbarer Energie zu verdoppeln und von der Hinwendung zu umweltschonender Energieerzeugung zu profitieren. Der Schritt zeigt, wie einige der weniger bekannten europäischen Versorgungsunternehmen zu wichtigen Akteuren in der globalen Energieindustrie geworden sind. Iberdrola ist bereits gemessen an der Kapazität der weltweit zweitgrößte Produzent erneuerbarer Energien - auf Platz eins steht mit der italienischen Enel SpA ein anderes europäisches Versorgungsunternehmen. Und Iberdrola hat bereits sowohl bei der Wind- als auch bei der Solarenergie eine Vorreiterrolle gespielt.

Bristol-Myers Squibb erhöht die Prognose für 2020

Bristol-Myers Squibb hat nach einem unerwartet starken dritten Quartal die Jahresprognose angehoben. Der US-Pharmakonzern erwartet nun für 2020 einen Gewinn von 47 bis 57 Cent pro Aktie oder 6,25 bis 6,35 Dollar pro Aktie auf bereinigter Basis. Bislang galt ein Ziel von minus 6 bis plus 9 Cent pro Aktie oder auf bereinigter Basis 6,10 bis 6,25 Dollar pro Anteilsschein. Für 2021 bekräftigte Bristol die Schätzung eines bereinigten Gewinns je Aktie von 7,15 bis 7,45 Dollar. Dabei sei die zu erwartende Verwässerung im Zuge der kürzlich angekündigten Übernahme von MyoKardia berücksichtigt, teilte das Unternehmen mit.

Merck & Co stärkt Onkologie-Pipeline mit VelosBio-Übernahme

Der US-Pharmakonzern Merck & Co stärkt seine Onkologie-Pipeline mit einem Zukauf. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es für 2,75 Milliarden US-Dollar in bar das Biopharma-Unternehmen VelosBio. Mit VLS-101 hat die VelosBio Inc einen Medikamentenkandidaten zur Behandlung solider Tumore in der klinischen Studienphase 2. Die Übernahme soll noch bis Jahresende unter Dach und Fach gebracht werden.

November 05, 2020 12:37 ET (17:37 GMT)