Die Talanx AG muss eine Position im Vorstand neu besetzen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, wird der für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International zuständige Vorstand Sven Fokkema das Unternehmen zum Jahresende "im besten gegenseitigen Einvernehmen" verlassen. Er werde sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Sein Nachfolger wird Wilm Langenbach, der sein Amt bereits am 1. Dezember antreten wird. Er kommt von der Axa Group.

Francotyp-Postalia tauscht Vorstandschef aus

Der Chef des Frankiermaschinenherstellers Francotyp-Postalia muss gehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia Holding AG Rüdiger Andreas Günther als Vorstandschef mit sofortiger Wirkung abberufen. Das Kontrollgremium reagierte damit auf den Entzug des Vertrauens durch die Hauptversammlung am Dienstag. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Carsten Lind ernannt, der dem Vorstand seit dem 1. Juni diesen Jahres angehört.

Schlichtung zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft geplatzt

Der Schlichtungsversuch im Konflikt zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ist gescheitert. Die Bahn warf der Gewerkschaft am Mittwoch vor, sich einer Lösung in der Corona-Krise zu verweigern. Demnach legte Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck, den die GDL Mitte Oktober als Schlichter vorgeschlagen hatte, beiden Parteien seine Empfehlung für einen Tarifabschluss vor. Die Bahn habe dem Einigungsvorschlag zugestimmt - die GDL "einen Solidarbeitrag in Krisenzeiten" hingegen abgelehnt.

Gut zwei Jahre nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua Strafmaßnahmen verhängt

Gut zwei Jahre nach dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen, haben die Behörden Strafmaßnahmen gegen sechs frühere und derzeitige Verantwortliche der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia verhängt. Ex-Autostrade-Chef Giovanni Castellucci wurde unter Hausarrest gestellt, wie italienische Nachrichtenagenturen am Mittwoch berichteten.

