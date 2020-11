Die EU hat weitere Lieferverträge mit Pharmakonzernen für künftige Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus angekündigt. Die Kommission werde am Dienstag einen Vertrag mit der deutschen Firma Curevac über bis zu 405 Millionen Impfstoffdosen billigen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel. Mit dem US-Unternehmen Moderna seien zudem entsprechende Vorabgespräche abgeschlossen.

Home Depot kauft Dienstleister HD Supply mit Milliardenaufwand zurück

Die US-Baumarktkette Home Depot verleibt sich den 2007 verkauften Dienstleister HD Supply Holdings für einen Milliardenaufwand wieder ein. Wie das Unternehmen mitteilte, zahlt es 56 US-Dollar in bar je Aktie von HD Supply, was einer Prämie von 25 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Damit wird HD Supply mit rund 8 Milliarden Dollar bewertet.

